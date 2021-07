Epilog obračuna u Gradišci: Šulićevog vozača prijavljuju za nasilništvo

GRADIŠKA - Dragan Marjanović (23) iz Gradiške, vozač Denisa Šulića, potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, biće prijavljen Tužilaštvu za nasilničko ponašanje, nakon obračuna u kojem su u ovom gradu, kako se sumnja, učestovali on i njegovih još dvojica sugrađana, potvrdili su izvori "Nezavisnih novina".

Osim njega, kako dodaju naši sagovornici, uhapšeni su i Vlado Raca (29) i Saša Grujičić (35).

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da ih policija ispita, te da se protiv Race i Marjanovića dostavi izvještaj nasilničko ponašanje, a protiv Grujičića za oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Nakon svega oglasio se i Šulić, kako je naveo, najviše zbog istine.

"Ne znam šta je uradio Dragan Marjanović, ne sumnjam da će to utvrditi nadležni organi, koje pozivam da, ako je učinio išta loše, bude najstrože kažnjen. On od juče (od petka) nije zaposlen kao vozač u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ja sam tražio raskid njegovog ugovora jer na to imam pravo kao potpredsjednik", naveo je Šulić u subotu na Facebooku.