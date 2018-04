Filip Ćulum: Nisam kriv, zaštite me

BANJALUKA - Filip Ćulum, Banjalučanin koji se na društvenim mrežama dovodi u vezu sa smrću Davida Dragičevića (21), poslao je danas otvoreno pismo predsjedniku RS Miloradu Dodiku, premijeru Željki Cvijanović, ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču i Okružnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Želimiru Lepiru, sa zahtjevom da ga zaštite, jer, kako ističe, nije kriv za smrt Dragičevića.

Pismo prenosimo u cijelosti:

Ja Filip Ćulum rođen 03.12.1998 u Banjaluci gdje živim i radim kao konobar, u svom životu nikada nisam bio u policijskoj stanici do slučaja tragične smrti Davida Dragičevića. Nikada u životu se nisam tukao niti sukobio sa bilo kim niti sam imao bilo kakve veze sa kršenjem bilo kakvih zakona.

Veče kada je nestao Dragičević David sam bio na svome radnom mjestu i u više navrata detaljno policiji dao izjavu o svome kretanju za tu noć. Tražio sam da se podvrgnem poligrafskom ispitivanju što je obavljeno i to dva puta, poligrafista MUP-a RS i poligrafista iz Sarajeva. I oba testa sam u potpunosti prošao jer apsolutno nemam nikakve veze sa spornim događajem.

O svemu sam se oglasio u Nezavisnim novinama Banjaluka kako bih skinuo pritisak sa sebe koji je stvoren u javnosti i koji još uvjek traje bez obzira na moje izjave.

Ja sam se u više navrata javio ocu pokojnog Dragičevića, Davoru Dragičeviću i to:

Prvi put sam mu poslao poruku odmah prvi dan nakon pronalska tijela pokojnog Dragičević Davida, da sam voljan, kada god on može odvojiti vrijeme da dođem do njega kući i odgovorim mu na sva pitanja koja su eventualno sporna u vezi samnom, te da mi javi kada da dođem na šta je on odgovorio sa “ok” i nije se nikad javio.

Kada su uslijedili pozivi da svi koje on poziva dođu na Trg u 18h opet sam mu se javio porukom da ću večeras doći na Trg na šta sam očekivao da mi on potvrdi da li da dođem, međutim odgovor nisam dobio, zbog čega nisam ni otišao, jer se nisam osjećao bezbjedno u masi.

Ja sam se, po mom shvatanju, sasvim slučajno našao u poruci pokojnog D. Davida u noći kada je nestao, jer je nesporno da se isti tu noć fizički sukobio sa mojim rođakom N. Ćulumom, zbog čega postoji mogućnost da je zamijenio naša imena.

Ja sam poznavao pokojnog D.Davida iz naselja u kojem živimo obojica, praktično iz viđenja, nikada se nismo družili niti došli u bilo kakav sukob ili kontakt.

Obzirom da se i dalje konstantno od strane oca pokojnog Davida Dragičevića javno putem tv i obraćanja na Trgu Krajine prozivam kao odgovoran za smrt Davida, te da se na društvenim mrežama zbog toga često pojavljuju prijetnje prema meni u smislu poziva na linč, molim sve gore navedne predstavnike vlasti da me zaštite, mene i moju porodicu jer se osjećam ugroženo fizički, a psihički sam već pretrpio ogromne posljedice, a koje trpim i dalje.

Zbog svega navedenog, lažnih optužbi i prijetnji prema meni, ja i moja porodica smo bez bilo kakvog razloga osramoćeni , psihički uništeni i nebezbjedni u gradu u kojem živimo i radimo, a da nikad niko od nas nije imao bilo kakav problem sa zakonom.

Ja u potpunosti razumijem tragediju koja je zadesila porodicu Dragičević, ali mislim da to ne daje nikome za pravo da napadaju, sude, osuđuju i u javnosti konstantno lažno optužuju mene ili bilo koga drugoga i na taj način na mene stavljaju “metu” za bilo koga iz mase ko povjeruje u optužbe.

Ja ne znam da li Davor Dragičević, po našim zakonima ovo smije raditi ili ne, da li je to dozvoljeno zakonom ili nije. Nemam novac da angažujem advokata, a osjecam se fizički ugrožen, te stoga molim gore navedene predstavnike institucija RS da me zaštite u skladu sa zakonom jer nisam ništa kriv.