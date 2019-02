Gačić nije imao pomagače

SARAJEVO - Mevludin Halilović, komesar MUP-a Kantona Sarajevo komentarisao je najveću potjeru za serijskim ubicom Edinom Gačićem.

Osim toga, u vijestima televizije "Hayat" govorio je i odluci Nezavisnog odbora za izbor i reviziju komesara koji je dao negativnu ocjenu za njegov rad, ali i o motivima Nezavisnog odbora za takvu ocjenu.

"U svakom slučaju sam završetak ovakve akcije govori da je lice bilo spremno upotrijebiti vatreno oružje odnosno da se nije planiralo predati policiji. Potjera je pokazala svu težinu pretresa terena, njegovu nepristupačnost posebno ako se zna da sa druge strane imamo lice koje je spremno izvršiti i najteže krivično djelo", rekao je Halilović, prenio je "Faktor.ba".

Na pitanje da li ima indicija da je Gačić imao pomagača, odgovorio je:

"Naša saznanja ukazuju da nije imao pomagače. Naime, radi se o licu koje se nakon ubistava koje je počinio kretalo od Suhodola do Lepenice odnosno od općine Konjic do Kiseljaka. Nije koristio nikakva tehnička sredstva niti je imao pomagače. U to smo sigurni!".

Halilović je govorio i o odluci Nezavisnog odbora da mu da negativnu ocjenu.

"Bio je to jedan od ružnijih trenutaka u mom životu. Pored radosti jer smo riješili jedan kompliciran zadatak i da građani mogu da odahnu, ta informacija me vratila u neki period kada se nisam osjećao sigurno u smislu da postoji vladavina prava. Sve je bilo smišljeno. Iskoristili su mogućnost za takvu analizu odnosno ocjenu jer su znali da ja neću biti na toj sjednici. Tako su željeli okrenuti javnost protiv mene kao policijskog komesara odnosno i da bi opravdali svoj politički pamflet. Neposredno prije sjednice pojedinici članovi pozivali su medije kako bi tako pridobili javnost protiv mene kao policijskog komesara. I slučaj Memić se pokušavao tokom predizborna kampanje jedne političke partije maksimalno iskoristiti odnosno da bi se i na takav način pokrenuo postupak protiv mene. Od tada rade sve, izmišljaju stvari kako bi me diskriminirali", rekao je Halilović.