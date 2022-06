Gajić: Rekao sam Kovačeviću kada će Krunić biti u vikendici

BANJALUKA - U istražnom postupku, Rodoljub Gajić, bivši radnik Agencije "Sektor Sekjuriti", rekao je da Željku Kovačeviću, rekao kada će njegov gazda Slaviša Krunić biti kod svoje vikendice u Glamočanima, u kom periodu i kakvo će njegovo obezbjeđenje biti.

Kako je dalje naveo nije znao da će biti se desiti ubistvo, te da se kobnog dana kada se desilo ubistvo 22. aprila 2019. godine sastao Kovačeviću koji ga je pitao: Je li gore?

On mu je na to rekao: Jeste.

Kako je rekao znao je da ga Kovačević pita da li je Krunić na vikendici, ali da nije znao šta će se desiti.

Njegov iskaz je pročitala tužilac Snježana Petković u Okružnom sudu Banjaluka kao i iskaze druga dva optužena Benedija Đukanovića (54) i Emilija Baldu (54).

Podsjećamo, Gajića republičko tužilaštvo tereti za pomaganje u ubistvu banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i člana njegovog obezbjeđenja Žarka Pavlovića koje se desilo 22. aprila 2019. godije, a Đukanovića i Baldu za organizovanje zločina. Kovačević je ubijen u razmjeni vatre sa Krunićevim obezbjeđenjem.

Kovačevića, kako je Gajić naveo u iskazu, zna 10 godina i da je od njega pozajmio 700 KM na kamatu kako bi vratio kockarske dugove. Kako je dodao kada je Kovačević izašao iz zatvora, sastali smo se i pitao me za dug.

"Tada je prvi put pitao ua Krunićevu vikendicu. Pitao me imaju li kamere. Pitao sam ga zašto me pita to, on je rekao tek onako", objasnio je Gajić i dodao da je u međuvremenu Kovačeviću uspio da vrati 300 KM.

Kako tvrdi Kovačevićem mu je rekao da Krunića viđa u "Moretiju" i pitao da li on ide gore, te ko ga prati i imaju li oružje.

"Kazao sam mu da Krunić zna često otići u tu kafanu i rekao sam koliko ljudi ga prati i da nose oružje", dodao je Gajić.

Naveo je da su se početkom aprila 2019. godine opet sastali i da ga je Kovačević pitao kdaa će porodica Krunić biti u vikendici. Odgoviro sam mu da ne znam, ali da sam samo čuo da njegova supruga priča da će gore biti sedam do deset dana. Kovačević mu je, kako navodi Gajić u iskazu, rekao da mu je to bitna informacija, da će mu oprostiti dug i počasitit ga.

"O tome ništa ne pričaj jer ode glava obojici", prenio je Gajić Kovačevićeve riječi.

Dodao je da je zaključio da će nešto uraditi Kruniću, ali o tome nije pričao nikome, te da je Kovačevića zvao telefonom iz kafića "Dionis" i rekao da će porodica Krunić ići na vikendicu.

"Nisam znao da će biti Krunić ubijen. Tek kada me kolega Željko Milašinović 22. aprila oko 23 časa obavijestio da se desilo ubistvo shvatio sam zašto me Kovačević sve ispitivao", rekao je Gajić u iskazu i da mu je žao svega i da je svjestan da je doprinio ubistvu i da se kaje što je dao informacije Kovačeviću i što nikome nije ništa rekao.

Đukanović i Baldo su, kako je pročitala tužilac, negirali da imaju veze sa ubistvom. Obojica su u iskazuu naveli da 22. aprila sa Kovačevićem bili u kafiću "Pink" u Glamočanima, dok je Đukaobnović rekao da ga je Kovačević nakon sjedeljke povezao kući, ali ga je odvezao samo do Zalužana, a on je autobusom otišao za Barlovce.

Baldo je rekao da je Kovačevića upoznao u KPZ Tunjice i da se preko njega i upoznao sa Đukanovićem s kojim se ne druži niti ima njegov broj. Dodao je da je nakon rastanka iz kafića "Pink" otišao kući u Laktaše nakon čega se vraćatio po suprugu u kafe "Alabama", te da Đukanović i Kovčević pred njim nisu pričali o Kruniću.