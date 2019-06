Gnjevne mušterije pripremaju tužbu nakon trovanja u dobojskoj piceriji

DOBOJ - Vlasnici picerije "San Remo" mogli bi se suočiti s tužbama gnjevnih Dobojlija koji su se otrovali hranom koju su konzumirali u njihovom objektu, a zbog koje su zaglavili u ovdašnjoj bolnici.

Jedna otrovana žena, s kojom smo razgovarali telefonom, poručila je da će, ukoliko se više njih dogovori i saglasi, tužiti gazdu picerije koja im je umalo došla glave.

"Jedna djevojka me pitala da li bih tužila piceriju, rekla sam joj da sam razgovarala sa svojim roditeljima i da vjerovatno ne bih sama to učinila, ali ako bi moje dvije-tri drugarice isto htjele i još neko se javio - i mi bismo se pridružile zajedno da tužimo", kazala je pacijentkinja koja je na kućnom liječenju.

Ona je navela da je još boli trbuh, ali da su joj ljekari kazali da je to sasvim normalno s obzirom na to da je zbog trovanja došlo do oštećenja želuca i crijeva, te dodala da je sada na posebnom režimu ishrane.

"Dobili smo uputstvo šta možemo da jedemo. Najviše možemo piti tečnost. Ono što sigurno znam jeste da više nikada neću naručivati hranu niti je jesti u fast fudu", iskrena je Dobojka, kojoj je sendvič s piletinom bio koban.

Još jedan pacijent koji se otrovao hranom u piceriji "San Remo" nalazi se u Službi za zarazne bolesti dobojske bolnice "Sveti apostol Luka", dok je ostalih 15 otpušteno kući.

"Sedam pacijenata je danas otpušteno kući, a ostali u prethodna dva do tri dana. Trenutno je na odjeljenju još samo jedan pacijent, čiji otpust je planiran za sutra... U Službi za infektologiju ukupno je hospitalizovano 16 pacijenata sa simptomima trovanja hranom. Posljednji hospitalizovani bio je u petak u poslijepodnevnim časovima, dok tokom vikenda nije bilo novih prijema po pitanju ovog slučaja", potvrđeno je "Nezavisnim" juče u bolnici, koja je prošlog četvrtka nadležne institucije obavijestila o slučajevima trovanja.

Bakteriološki pregled stolice prva dva pacijenta potvrdio je prisustvo salmonele.

"Nakon što je kod prva dva hospitalizovana bolesnika dokazana salmonela u stolici, i kod deset ostalih pacijenata je takođe potvrđena, s tim da nije uvijek obavezna izolacija uzročnika iz stolice kod svih pacijenata", poručili su iz bolnice, dok u Gradskoj upravi nismo uspjeli dobiti informacije dokle se stiglo s analizom uzoraka iz picerije koji su izuzeti nakon što su pacijenti počeli da se javljaju u bolnicu.

Vlasnici sporne picerije nisu bili dostupni za komentar.

