Godina dana zatvora jer je policajku udario nogom u stomak

ŠIROKI BRIJEG - Kantonalni sud u Širokom Brijegu pravosnažno je osudio Jozu R. na 11 mjeseci zatvora i Dragu T. na godinu zatvora zbog prijetnji i napada na policiju.

Sud je odbio kao neutemeljene žalbe obrane optuženih, dok je uvažena žalba Tužilaštva pa je preinačena presuda Opštinskog suda u Ljubuškom u odluci o kazni koja je ranije bila sedam odnosno osam mjeseci.

Prema navodima optužnice, Kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu, Drago T. je nakon što je prethodno 27. maja 2018. godine u Grudama narušavao javni red i mir tako što je mercedesom škripao po cesti i tako stvarao dim od izgorenih guma.

Nije poslušao policajce iz Gruda da zaustavi vozilo, pa je nastavio škripati sa vozilom, zaobilazio policijska vozila koja su mu prepriječila put u namjeri da ga zaustave.

Stao je kod jednog lokala i kada su ga pokušavali uhapsiti on je pružao otpor te je jednog policajca ogrebao po podlaktici.

Jozo R. je u jednom trenutku uhvatio policijsku službenicu za ruku, koja je, takođe, pokušavala uhapsili Dragu T. te ju je naglo povukao i odgurnuo i ogrebao po lijevoj podlaktici, nastavljajući sa pokušajima da Dragu T. izvuče od policije.

"Za vrijeme dok je policijska službenica pokušavala odmaknuti Jozu R. i Ivana T., oca Drage T. koji su se međusobno naguravali kao i ostale osobe koje su se nalazile u blizini, Jozo R., je ozbiljno zaprijetio policijskoj službenici: 'Majku ti p...m, ovdje ste došli, sjetit ćeš se ti mene, sad ću vas u stanici sve postrojit, j…m i vas i policiju cijelu, i načelnika koji vas je poslao'. Drago T. je u namjeri da je povrijedi, policijsku službenicu, desnom nogom udario u abdomen”, navodi se u optužnici.

Ona je zadobila oguljotine kože.

Dragin otac je potom u pratnji policijskih službenika, doveo Dragu do zgrade PU Grude, ali je on i dalje pružao aktivan otpor policijskim službenicima i galamio.

"U jednom trenutku udario je nogom u parkirano policijsko vozilo koje se nalazilo u blizini, dok se Jozo R. koji se u to vrijeme takođe nalazio na parking ispred zgrade PU Grude, ponovo ozbiljno zaprijeti policijskoj službenici:'Eto me za 5 minuta, sad ću vas sve postrojit, majku vam p…m, vi ste niko i ništa, eto me za 5 minuta“, nakon čega je svojim vozilom otišao”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Drago T. u prostoriji za zadržavanje, ozbiljno prijetio drugim policijskim službenicima govoreći im da će ih sve zaklati, pobiti, pobiti im djecu, da ako ga ne puste da će ih sve pobiti.

Nogom je nogom udario u vrata koja je oštetio, a nakon što su mu stavljene lisice on ih je oštetio.

