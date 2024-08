Gojkoviću i Baševiću određen jednomjesečni pritvor

ISTOČNO SARAJEVO – Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Slavenu Gojkoviću, bivšem vršiocu dužnosti direktora JP Šume Republike Srpske, Strahinji Baševiću, v. d. direktora Šumskog gazdinstva "Romanija" Sokolac i Janku Golijaninu, bivšem v. d. direktora ŠG "Visočnik" Han Pijesak.

Oni se, podsjetimo, sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja u javnom preduzeću Šume Srpske i više šumskih gazdinstava u periodu februar-april 2020. godine.

Ali, ono što je sada zanimljivo i što svakako možemo nazvati presedanom, jeste da će Strahinja Bašević, koji je inače i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, iza rešetaka provesti cjelokupnu izbornu kampanju.

Ovo navodimo iz razloga što je Bašević kandidat SNSD-a za načelnika opštine Sokolac. A to će i ostati, bez obzira na to što će praktično do kraja septembra biti u zatvoru.

Naime, iako je uhapšen i iako mu je određen pritvor, Bašević i dalje po zakonu ima pravo da ostane kandidat.

Kako su nam pojasnili iz Centralne izborne komisije BiH, ne postoji prepreka da Bašević i dalje bude kandidat za načelnika, jer ne postoji osuđujuća presuda za krivično djelo.

"Tek u slučaju da osoba bude izabrana na neku funkciju, a da se nakon toga desi pravosnažna presuda sa kaznom zatvora od trajanju od šest mjeseci ili duže, tada CIK BiH utvrđuje prestanak mandata", kazala je Maksida Pirić, portparol CIK-a BiH.

Vezane vijesti:

Predložen pritvor za Baševića i Gojkovića zbog malverzacija u "Šumama Srpske"

Gojković, Bašević i ostali predati tužiocu: Hoće li im biti predložen pritvor?

Strahinja Bašević se predao policiji

Uhapšen Slaven Gojković, bivši direktor "Šuma Republike Srpske"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.