Golfom usmrtio djevojčicu: Mujkić će priznati krivicu

Nisvet Mujkić (25), optuženi za izazivanje teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula 13-godišnja Vanja R. iz Prnjavora priznaće krivicu, potvrdio je njegov branilac Aleksandar Jokić.

Ročište za izjašnjenje o krivici zakazano je za 25. januar u Okružnom sudu u Banjaluci. Ukoliko se Mujkić izjasni da je kriv, u narednom periodu biće zakazan pretres za određivanje visine kazne na koju će biti osuđen, prenosi "Dnevni avaz".

Mujkićev branilac, advokat Aleksandar Jokić, kaže da su javne osude njegovog klijenta, nakon objavljivanja optužnice, prevršile svaku mjeru.

"Sude mu prnjavorski portali i traže njegov linč. On se iskreno kaje zbog svega! Svjestan je da je svojom nesmotrenošću upropastio mnoge živote", kaže Jokić.

Ističe da će njegov klijent u svakom slučaju ići u zatvor, ali naglašava da Mujkić nije nikakva "zvijer", ni "monstrum" koga bi trebalo javno linčovati.

"On je mlad čovjek koji je popio i sjeo za volan. To nije nepoznanica ljudima tog uzrasta, ali imaju sreću da im se ne dogodi ovakva tragedija", rekao je Jokić.

Optužnica Mujkića tereti da je u stanju teškog pijanstva automobilom Golf izazvao nesreću u kojoj je poginula Vanja R. (13). Tragedija se dogodila 10. oktobra u ulici Laze Lazarevića u centru Prnjavora.

Djevojčica je stajala na trotoaru, kada je na nju naletio Golf i na mjestu je ubio. Mujkić je vozio pijan sa 2,01 g/kg alkohola u krvi. Išao je brzinom od najmanje 105,6 kilometara na sat, na mjestu gde je ograničenje 40.

U optužnici se navodi da se nalazio u stanju teškog pijanstva, te da je njegova upravljanja postupcima bila bitno smanjena.

"Mujkić se u takvo stanje sam doveo tako što se oko 17 sati Golfom dovezao do kafića 'Skver' u kojem je do 21 sat konzumirao alkohol", navodi se u optužnici.

Mujkić je bio u društvu Srđana Stojčinovića i insistirao je da vozi, kada su iz "Skvera" krenuli prema kafe baru "Lejdi", iako se Stojčinović prethodno dovezao svojim vozilom.

"Krećući se iz Beogradske ulice ka centru Prnjavora, Mujkić se uključio u ulicu Laze Lazarević vozeći nasilničkom, duplo većom brzinom od najmanje 105,6 kilometara na sat. Pri prolasku kroz krivinu došlo je do destabilizacije i zanošenja golfa, koji je prešao na trotoar i bočnom stranom udario u Vanju R, koja je stajala na pločniku", navodi se u optužnici.

Nisvetu Mujkiću na teret je stavljen najteži oblik krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je zaprijećena kazna od tri do 15 godina zatvora. Od nesreće on se nalazi u pritvoru KPZ Banjaluka na Tunjicama, koji je produžen do okončanja postupka.