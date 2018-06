Građani 85. dan na skupu "Pravda za Davida"

Komentari: 5

Pomalo dolazim sebi i postajem svjestan da sam imao vrapca u ruci i da poslije izbora neču imati ni goluba na grani Ne znam šta da radim sad jedino da napravimo malo more na Trgu za ovu našu djecu da nisu bezveze izlazila a babe koje su dolazile nek traže kurca da puše i Daca takođe

Narodni guslar Vukota Govedarica

svakako Pravdo ne brinite mi iz Opozicije svakako dižemo ruke sramota me reći ako treba dižemo i noge i ja svoje gusle da vam još malo zaguslam šalim se svakako mi iz opozicije dižemo ruke samo zato što znamo da to neće proći a da prolazi sa našim glasovima onda nipošto ne bi dizali ruke to vam je politika neznalice