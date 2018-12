Građani ispred Hrama Hrista Spasitelja (UŽIVO)

Komentari: 42

Julka

SRETNO SUZANI I DAVORU SKLAPANJE BRAKA ali kad se stvore uvjeti za to, posto mlin tera na tu stranu, a jadan narod gleda cirkus. Izgubili su DIJETE, to je tuga, ali svoju tugu neka sami saviju. Mi svi ostali imamo svoje tuge, pa ne blatimo trg. E da, uz cestitku za obnovu braka, zelim im i puno nonacija jer i TO JE cilj cirkusa. NARAVNO nosim se s njihovom tugom, ALI NEKE STVARI.......