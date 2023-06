Gradonačelnik Lukavca: Postoji analogija između pucnjave u BiH i one u "Ribnikaru"

LUKAVAC - Postoji dosta analogija između pucnjave u Lukavcu u BiH i one u beogradskoj OŠ "Vladislav Ribnikar", ocijenio je danas Edin Delić, gradonačelnik Lukavca gdje je u osnovnoj školi u srijedu učenik upucao nastavnika engleskog jezika.

"Ovde ima dosta analogije, srećom momak nije naišao na drugu djecu, moglo je biti više žrtava. Vatreno oružje, škola, stvari su potpuno uporedive", izjavio je Delić za Tanjug.

On je rekao da postoje sistemske barijere poput dostupnosti vatrenog oružja i dodao da je potreban drugačiji pristup u slučaju kada postoje djeca koja imaju poremećaj u patološkoj sferi.

"Prva stvar je identifikacija djeteta, ne mora to biti asocijalni oblik ponašanja. Vidite dijete sa posebnim potrebama, mislim da i vi u Srbiji imate inkluziju, da li je dovoljno samo otvoriti vrata učionica i djecu pustiti u obrazovne procese ili je potrebno preduzeti niz drugih mjera", naveo je Delić.

Prema njegovim riječima, potrebno je napraviti reviziju sistema tako da djeca budu naša prva tema i prva briga.

Na pitanje koje bi mjere predložio za promjenu sistema, Delić je rekao da je potrebno uspostaviti agresivniju kontrolu naoružanja, kao i tretman stručnih lica prema djeci koja pokazuju devijaciju u ponašanju i učenju.

"Ovde je struka sklonjena od sistema, struka nema kontakt sa takvom djecom. Ja se nadam da će nas ovo otrijezniti. Ja ne bih ulazio u političke implikacije ovoga i kada kažem da je sistem zakazao, onda ne nišanim ni na koga. Kada kažem sistem, mislim od najšireg konteksta, od svakog od nas ponaosob", naveo je Delić.

Komentarišući odluku tuzlanskog kantona o prekidu školske godine, Delić je ocijenio da je u momentu velike tenzije, to kratkoročno dobra mjera.

"Ja mislim da u trenutku kada smo imali uistinu velike tenzije i u momentu pred kraj školske godine da je dobro i podržao sam tu mjeru, ali ona je kratkoročno dobra u datom trenutku je dala rezultat. Plašim se da dugoročno, mislim za nekoliko mjeseci do nove školske godine, možda to i nije dobro. Možda smo mogli napraviti neku pauzu pa postepeno se vraćati u proces normalnog obrazovanja", rekao je on.

Sagovornik Tanjuga je istakao da je potrebno za par mjeseci napraviti mjere kako bi se roditelji osjećali sigurno da pošalju djecu u školu.

"Ja se nadam da će roditelji i djeca imati podršku da se stabilizuju, ali sa druge strane mislim da je za ovih par mjeseci nužno izgraditi mjere da majke mogu ostaviti svoju djecu vjerujući da će se vratiti kući na siguran način i to je pitanje na koje moramo što prije naći odgovor", zaključio je Delić.

Nastavnik engleskog jezika i pomoćnik direktora Osnovne škole Lukavac Grad Nedim Osmanović, u kojeg je pucao bivši učenik, oporavlja se u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, a ljekari su mu u srijedu uveče isključili respirator.

Nakon pucnjave u srijedu Osmanović je kao teško ranjen podvrgnut hitnom operativnom zahvatu tokom kojeg su ga ljekari dva puta oživljavali.