Grupa maloljetnika pretukla vršnjaka ispred osnovne škole u Banjaluci

Komentari: 2

Banjalucki Papak

Nekad je Banja Luka bio grad u kome su kultura i umjetnost cvjetali. Danas je izgleda postao grad u kojem je seljakljuk usao u sve pore drustva. Ali to je Papkova raja koje on voli jer mu oni garantuju njegov opstanak na politickoj sceni. Ne pomaze da se skola nazove imenom velikog srpskog pisca kad vecina ucenika koji je pohadjaju vjerovatno nece procitati nijednu knjigu koju je on napisao. Ne mogu djeca stignuti jer su na Youtubu 24h gdje gledaju "pevaljke" koje imaju po 20 miliona pregleda.