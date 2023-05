Hapšeni odbornik: Mene je napala porodica moje žene, ja sam se branio

STANARI - Branislav Bjeličić, odbornik Ujedinjene Srpske u Stanarima, koji je hapšen zbog sumnje da je pretukao suprugu, punca, punicu, te svastiku, tvrdi da su oni, zapravo, njega napali, a da se on branio.

Tvrdi da su u naguravanju dva puta padali, pa je tako došlo do povreda, a ne od njegovih udaraca, a ako je nekoga, kako kaže, "zakačio, izvinjava se, jer to nije htio".

"Ja sam otišao po dijete, što smo se i dogovorili. Međutim, dolje me je ta porodica dočekala, napala, njih svih četvoro, poderali su mi majicu, izgrebali me po leđima, po prsima, po licu, oborili me dva puta na lokalni put. Ja sam se branio od njih, otrgao, sjeo u auto iz kojeg je neko dijete već izvadio, te otišao direktno u Policijsku stanicu i prijavio to", rekao je Bjeličić za "Nezavisne novine".

Potom je, tvrdi, porodica njegove supruge njega okrivila da je on tu došao s namjerom da ih prebije.

"Prijavili su me da sam im prijetio oružjem. Policija je pretresla moju kuću. Prijavili su me da pijem i da se drogiram. Policija je uradila alkotest i droga test. Nisam nikad pio niti se drogirao. A oni su me optužili za to, satanizuju me", kaže Bjeličić.

On dodaje da je sa suprugom bio u procesu razvoda.

"Moja supruga je prethodno izvršila nasilje u mojoj porodici, mog oca i moju majku je zlostavljala", tvrdi Bjeličić i dodaje da za to ima dokaze.

Kaže da je razveden sa suprugom iz prvog braka, s kojom ima i dijete, koje studira u Novom Sadu, a on mu redovno plaća te studije.

"Moja supruga od koje se sada razvodim to neće da podnese, ona smatra da ja to ne trebam davati. Hoće da me odvoji od tog djeteta, a ja to ne želim", tvrdi Bjeličić, koji kaže da ga je policija pustila istog dana naveče.