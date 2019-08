Hapšenje senatora RS: Izvukli me iz automobila i oborili na asfalt

BIJELJINA - Bijeljinska policija uhapsila je u četvrtak nekadašnjeg predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, aktuelnog senatora RS i uglednog semberskog privrednika Svetozara Mihajlovića.

Informaciju o hapšenju Senatora RS novinaru portala Dešavanja u Bijeljini potvrdio je i izvor iz MUP Bijeljina.

Svetozar Mihajlović je od strane pripadnika MUP Bijeljina u redovnoj kontroli saobraćaja zaustavljen u Majevičkoj ulici, kada su policajci utvrdili da Mihajlović nije vezao sigurnosnim pojasom.

Tačno je da sam sa lisicama na rukama sproveden u prostorije bijeljinskog MUP, rekao je Mihajlović.

“U popodnevnim satima krenuo sam u vrtić po unuka, kada su me pripadnici policije zaustavili u Majevičkoj ulici i utvrdili da nisam bio vezan sigurnosnim pojasom. Na njihovo traženje uredno sam predao na uvid vozačku i saobraćajnu dozvolu. Nakon toga me policajac upitao da li znam koje su sankcije za učinjeni prekršaj na šta sam odgovorio da rade svoj posao, u skladu sa zakonom. Tada mi prilazi drugi policajac koji mi govori da sam mogao proći sa 50 KM, što sam ja ignorisao i ponovio mu da rade svoj posao, te da mi što prije vrate dokumenta, jer žurim po unuka u vrtić”, rekao je Mihajlović.

Policajac mu je, ističe, uzvratio pitanjem što je nervozan.

“Nakon toga su mi ponudili da potpišem zapisnik o učinjenom prekršaju, što sam odbio rekavši da ću, kada kazna stigne na kućnu adresu, odlučiti šta i kako dalje. Poslije toga sam pozvan od strane policajca da izađem iz vozila, nakon čega sam napustio mjesto na kome sam zaustavljen i uputio se dalje Majevičkom ulicom prema vrtiću”, rekao je Mihajlović za portal Dešavanja u Bijeljini.

Na primjedbu da je iz MUP Bijeljina stigla nezvanična informacija da je nanio povredu policajcu tako što mu je povrijedio prst prilikom zatvaranja vrata, zbog čega je policajac potražio medicinsku pomoć, Mihajlović je odgovorio da vrata automobila nisu bila uopšte otvorena nego samo prozor.

“Policijski automobil pod rotacijama me sustigao ispred vrtića, nakon čega su me četvorica policajaca lišila slobode tako što su me izvukla van i oborila na asfalt, oduzeli mobilni telefon i vezali lisicama. Nakon toga, moj automobil je jedan od policajaca parkirao u ulici pored vrtića, a ja sam sa ostalom trojicom odvezen u MUP Bijeljina. Pozlilo mi je prilikom davanja izjave, jer bolujem od dijabetesa i koristim insulin, ali mi medicinska pomoć nije omogućena, te sam se pozvao na imunitet jer sam član Senata RS, ne da bih sebe zaštitio od zakona i izbjegao odgovornost za učinjeni saobraćajni prekršaj, nego da bi što prije došao do lijeka”, nastavio je Mihajlović.

Nakon davanja izjave je napustio MUP.

“Prijatelj me je odvezao do mog automobila, gdje sam uočio da mi u novčaniku, u kome je bilo 500 dolara i 70 KM, a koji je ostao pored mjenjača, nedostaje novac”, rekao je Mihajlović.

O dogadjaju je napravljena službena zabilješka, a o svemu su upoznati načelnik CJB Bijeljina i Unutrašnja kontrola MUP RS.

