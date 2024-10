Hapšenje u Brčkom: Glas plaćala 50 evra, prijeti joj tri godine robije

BRČKO - Osnovni sud Brčko odredio je jednomjesečni pritvor A.R. (46), osumnjičenoj da je na lokalnim izborima podmićivanjem uticala na birače da glasaju za određenog kandidata.

Pritvor joj je određen na prijedlog Tužilaštva Brčko zbog opasnosti da bi uticajem na svjedoke i saučesnike mogla ometati krivični postupak.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, u saradnju sa policijom intenzivno sprovode istragu protiv A. R. zbog sumnje da je tokom septembra i oktobra ove godine, u Brčkom podmićivanjem uticala na birače s ciljem da nezavisnom kandidatu za Skupštinu Brčko distrikta BiH osigura određen broj glasova.

"Sumnja se da je A.R. po prethodnom dogovoru sa S.T, nakon što joj je on prezentovao spiskove 'sigurnih' glasača, koje je on ranije sačinio, predala novčani iznos od 650 evra. Ona je to učinila u namjeri da S. T. tim novcem plati ranije 'osigurane' glasače sa po 50 evra po glasaču, kako bi po njenim uputama glasali za nezavisnog zastupnika nacionalnih manjina", navode iz Tužilaštva.

Dodaju da su A.R. i njeni saučesnici S. T. (46) i S.D. (46) uhapšeni na dan izbora, 6. oktobra, uz pretresanje stanova, prostorija i vozila koje koriste. Tom prilikom oduzeti su predmeti koji će služiti kao dokazi u daljnjem toku krivičnog postupka.

"Nakon zadržavanja i kriminalističke obrade u policiji, osumnjičeni su sprovedeni u prostorije Tužilaštva na daljnji postupak. Kao što je to policija prethodno učinila, Tužilaštvo ih je zadržalo tokom 24 sata, ispitavši ih za to vrijeme u svojstvu osumnjičenih. U međuvremenu, Tužilaštvo je podnijelo prijedlog sudu da se prema A. R. odredi pritvor, dok su njeni saučesnici pušteni da se brane sa slobode", navode iz Tužilaštva.

Tužilaštvo i policija protiv osumnjičene i njenih saučesnika nastavljaju istragu i njihovo dalje procesuiranje usmjereno na dokazivanje krivičnog djela povrede slobode odlučivanja birača.

Za ovo krivično djelo propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.