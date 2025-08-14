Hapšenje u Srebrenici: Napadnut policajac

SREBRENICA - Policijski službenik povrijeđen je u incidentu koji se dogodio danas mjestu Kragljivoda u Srebrenici, a pijani napadač je uhapšen, saopšteno je iz policije.

Policijskoj stanici Srebrenica danas oko 15 časova prijavljeno je da je u tom mjestu došlo do narušavanja javnog reda i mira.

"Dolaskom na lice mjesta policijski službenici su potvrdili navode prijave gdje je prilikom postupanja po istoj došlo do fizičkog napada na službeno lice od strane lica inicijala R.K. iz Srebrenice koje se, uz upućivanje uvreda licu inicijala L.B. iz Srebrenice, oglušilo o zakonito naređenje policijskih službenika da prestane sa narušavanjem javnog reda i mira", saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Tokom hapšenja R.K. je alkotestiran, te je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u količini od 2,04 g/kg.

Policijskom službeniku koji je zadobio povrede ukazana je ljekarska pomoć u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina koji je naložio da se protiv lica R.K. dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.