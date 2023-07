Hrvatica izvarala austrijske penzionere za 115.000 evra, žrtve vrbovala ispred crkve

SALCBURG - Pripadnici kriminalističkog odjeljenja policije u Salcburgu uhapsili su državljanku Hrvatske (21), koja je prevarila troje austrijskih penzionera za iznos od 115.000 evra, prenosi sn.at.

Hrvatica je navodno već imala uhodanu šemu. Sve bi počelo ispred jedne crkve u Salcburgu gdje bi ona vrbovala buduće žrtve te im obično pričala kako se trenutno nalazi u nekoliko “hitnih situacija”. Između ostalog, ona je u nekoliko navrata rekla da joj hitno treba novac za hrvatski pasoš, koji košta 16.000 evra, ali je koristila i situacije poput onih da joj djeca trebaju hitno na operaciju ili da joj je majka umrla, te da su troškovi sahrane izuzetno visoki. U sva tri slučaja, ona je zloupotrijebila penzionere od kojih je na prevaru uzela novac.

U prvom slučaju, koji se odnosi na prevarenog 70-godišnjaka iz Salcburga, ona se nekoliko puta pojavila na njegovom kućnom pragu u Aigenu i u više navrata je govorila o novim hitnim situacijama kako bi ga namamila čovjeka da joj pomogne. To joj je i uspjelo. U više navrata žrtva joj je dala 50.000 evra.

Druga žrtva bio je 94-godišnjak iz Salcburga. U njegovom slučaju ona mu je rekla da joj je hitno potreban posao, nakon čega joj je on ponudio posao čistačice u njegovoj kući. Dogovorili su isplatu ukupno 15.000 evra za period do 2024. godine. Ali, ona je počela da laže kako u porodici ima neka hitna dešavanja, nakon čega joj je on odmah u gotovini dao cijeli ugovoreni iznos plate. Nakon toga, ona je jednostavno nestala, prenosi sn.at.

S trećom žrtvom, 81-godišnjom ženom iz Salcburga, prevarantkinja je došla na njena vrata sa djetetom moleći je za novac, jer navodno mora hitno otputovati u Hrvatsku. Pored toga govorila je i da je imala nekoliko smrtnih slučajeva u porodici te kako mora platiti za neke hitne medicinske intervencije svojih najmilijih. Od žrtve je u nekoliko navrata ukupno izmamila oko 50.000 evra.

Jedna od oštećenih je u junu prepoznala osumnjičenu ženu, a krajem juna, 2023. godine policija je otišla na njenu prijavljenu adresu u Salcburgu.

Međutim, ona je tada bila na odmoru u Grčkoj, a policijski su je službenici su je tek nedavno uhapsili, po povratku u Salcburg. Ona je saslušana i sprovedena u zatvor. Tokom saslušanja odbacila je sve optužbe.

Kako prenose austrijski mediji, nju će teretiti za tešku prevaru. U konkretnom slučaju za ovo je djelo je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.