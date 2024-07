Htio kupiti hotel, ukradeno mu 1,7 miliona KM

SANSKI MOST - U naselju Zdena kod Sanskog Mosta, u noći s petka na subotu, desila se filmska pljačka.

Kako saznaje „Dnevni avaz“, u toj pljački je otuđeno 1,7 miliona KM. Opljačkan je jedan građanin Sanskog Mosta, koji dugo godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a došao je u svoj grad na odmor.

Prema informacijama do kojih su došli, opljačkana osoba je htjela da kupi jedan hotel, pa je digla novac za te svrhe. No, on je novac ostavio u kući i otišao na more, a kada se vratio, bio je šokiran, jer novca nije bilo. Na stanu su vidljivi tragovi provale, a sada se provjerava videonadzor.

Policija još traga za nepoznatom osobom koja je počinila ovo djelo.

Ovo nije prva velika pljačka ove godine s obzirom na to da je grupa iz Gruzije u banjalučkom naselju Lauš otuđila blizu dva miliona KM. Tada je deset državljana Gruzije organizovalo grupu, od kojih su trojica bili izvršioci, a sedmorica pomagači.

Oni su došli do kuće vlasnice mjenjačnice J.Š., uzeli torbe s novcem i pobjegli.

Nakon pljačke je uhapšen Noa Tvalbeišvili na Sarajevskom aerodromu, a nekoliko dana kasnije još dva člana ove grupe uhapšena su u Doboju.

Duži period određeni državljani Gruzije su prisutni na teritoriji BiH, gdje su došli s namjerom da vrše krivična djela. Na meti su im bile osobe koje imaju mjenjačnice. Radi se o međunarodnoj organizovanoj kriminalnoj grupi – rekla je tada načelnica PU Banja Luka Đurica Vukelić.

Najveća pljačka u BiH desila se 2010. godine kod Širokog Brijega, kada su naoružani razbojnici napali vozilo firme za obezbjeđenje te tom prilikom uzeli 3,62 miliona eura, a iz pratećeg vozila još 150.000 KM.

Oni su imali raketne bacače, a radnicima su rekli da napuste vozilo.

