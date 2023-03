I državljani BiH prijavljeni za prevare sa socijalnim davanjima u Austriji

BEČ - Šteta načinjena prevarama sa socijalnim davanjima tokom prošle godine iznosila je 1,7 miliona evra i to samo u pokrajini Štajerska, stoji u izvještaju Operativne jedinice za borbu protiv socijalnih prevara, koja djeluje još od 2018. godine.

Kako prenose mediji, od ukupno 447 prijavljenih, 68 osoba iz Bosne i Hercegovine, koji su lažnim prijavama, najčešće djece, uzimali dječiji dodatak, iako djeca nisu živjela u Austriji, već u BiH.

Kada je riječ o ostalim prijavljenim prevarantima, onda je najviše Austrijanaca (158), Hrvata (40) te Rumuna i Sirijaca. Zanimljivo je da se osobe iz BiH nalaze na drugom, nezavidnom mjestu po broju prijavljenih za prevare.

Austrijski mediji su prenijeli i neke konkretne slučajeve prevare, pa tako navode i primjer bh. porodice gdje je otac prijavio troje djece da žive s njim u Štajerskoj, ali u stvarnosti, ta djeca su živjela sa majkom u Bosni i Hercegovini. On je tako lažnom prijavom, koja je blagovremeno otkrivena, primio ukupno 20.887 evra od Austrije.

“Svima je jasno iz ovih izvještaja da najveći broj onih koji varaju sa socijalnim davanjima dolaze iz inostranstva”, rekao je Hanes Amesbauer, član Nacionalnog savjeta i dodao:”Stoga, neophodno je što više ovih kontrolnih tijela koja neće samo otkrivati prevare, kada se već dese, već će djelovati preventivno, da do prevara ne bi došlo. U svakom slučaju, očekujemo uspostavljanje službe za nadzor i praćenje, koja će djelovati i prije nego dođe do prevare”, rekao je on.