Ibro Ćufurović priznao krivicu za ratovanje u Siriji

SARAJEVO - Ibro Ćufurović je pred Sudom BiH priznao krivicu za ratovanje u Siriji, potvrdivši time svoje pisano priznanje od 3. decembra.

Na pitanje predsjedavajuće Sudskog vijeća Hasije Mašović o tome da li je nagovoren i da li mu je prijećeno, Ćufurović je kazao da nije, te da priznaje cijelu optužnicu.

Prema optužnici, Ćufurović je pod imenom Abu Kasim Albosni učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga ISIS u Siriji, u jedinici “Bejt Komandos”, koja je kasnije promijenila ime u “El Aksa”.

Nakon njegovog priznanja, tužilac Ćazim Hasanspahić je rekao kako neće saslušavati preostala tri svjedoka, te je predao materijalne dokaze.

Na pitanje predsjedavajuće Mašović, tužilac Hasanspahić je kazao kako će se na najbitnije dokaze osvrnuti u završnoj riječi, ali da bi volio da Sud posebno cijeni zapisnik o uviđaju Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

"Zapisnik o uviđaju s CD-om u prilogu je relevantan dokaz koji se treba uzeti i predlažem da se on pogleda", rekao je Hasanspahić.

Branilac optuženog Senad Dupovac je kazao kako će koristiti pojedine dokaze Tužilaštva, te da će obrazloženje na njih dati u završnoj riječi, dodavši kako će dokaz Ministarstva bezbjednosti BiH, koji u prilogu ima i dopis Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u kojem se navodi da je Ibro u zatvoru, biti olakšavajuća okolnost.

"Ovaj dokaz je olakšavajuća okolnost u smislu vojnih dejstava, a mi nemamo presude koja bi bila pogodna da se na osnovu nje smanji eventualno krivična sankcija", rekao je Dupovac, dodavši kako rodni list njegovog branjenika potvrđuje da je on imao 19 godina kada je otišao u Siriju, a to je “period adolescencije, čime je nesporno da je on bio nezrela osoba i da nije mogao racionalno razmišljati”.

Dupovac je kazao kako je CD koji tužilac spominje onaj "sa objavom na Twitteru na profilu 'Bruno Krmpotić'".

"Nama su ljudi koji su vršili uviđaj te objave rekli da se tamo vrlo često radi o montiranim snimcima, te da je, u vrijeme kada je taj video objavljen, Ibro bio u zatvoru, te da se pritom ne zna koje je mjesto, da li je riječ o Iranu, Siriji, kojoj bitki, te da je to korisnički nalog na društvenoj mreži koji nema pokriće", rekao je.

Priznanjem Ibre Ćufurovića okončan je dokazni postupak, a nastavak suđenja je zakazan za 24. decembar.

(BIRN)