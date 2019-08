Ide u zatvor jer je ženi s vrata otrgnuo "Cartierovu" ogrlicu

​MOSTAR - Tridesetjednogodišnji Admir Bislimi zvani Ado osuđen je u Opštinskom sudu u Mostaru na 11 mjeseci zatvora jer je početkom juna u Mostaru S.K. s vrata otrgnuo "Cartierovu" ogrlicu vrijednu više od 3.000 maraka.

Ovaj stari znanac policije po sličnim pljačkama na naročito opasan ili drzak način, prethodno je priznao krivicu i nagodio se s Tužilaštvom Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema presudi, Bislimi je 9. juna oko 10.15 u mostarskoj Ulici Husnije Repca pratio S.K. do njenog ulaza, a kada je žena krenula da uđe, okrenula se prema njemu i pitala ga hoće li i on da uđe. On ju je tada naglo uhvatio za zlatnu ogrlicu na vratu, jako povukao i strgnuo je.

Osim toga, uzeo joj je i novčanik iz ruku, te trčeći pobjegao u nepoznatnom pravcu. Napadač je zatim njene dokumente - ličnu kartu i bankovnu karticu, kao i novčanik, bacio nedaleko od mjesta napada. Žena je slučaj prijavila policiji, koja ga je ubrzo otkrila, a Bislimi je uhapšen.

Bislimi je inače rodom iz Trebinja, ali živi u Mostaru i odranije je poznat policiji po krivičnim djelima i više puta je hapšen i osuđivan.

Na meti su bile najčešće žene, s čijih vratova je prisilno skidao i krao zlatne lančiće, nanoseći im i lakše tjelesne povrede i psihičke traume.

Tokom 2012. godine on je bio uhapšen u Mostaru zbog istih krivičnih djela, a tada mu je na teret stavljeno da je na isti način opljačkao četiri žene.

Prethodno je takođe završio u pritvoru zbog sumnje da je sa jednim maloljetnikom počinio seriju pljački na naročito drzak i opasan način, a jedna žena je čak zadobila i teže tjelesne povrede.

Zbog ovih krađa on je bio osuđen u Opštinskom sudu u Mostaru, mada je povezivan i sa drugim krađama za koje nije bilo dovoljno dokaza.

U kaznu zatvora uračunava mu se vrijeme provedeno u pritvoru počevši od 12. juna 2019. godine sve do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.