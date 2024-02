Ifet Feraget: Dženan Memić je ubijen

SARAJEVO - Ifet Feraget, advokat porodice Dženana Memića, kazao je da se sada, kada se govori o stradanju ovog mladića, može slobodno reći da je riječ o ubistvu.

Feraget je to kazao nakon današnjeg ročišta Trećestepenog vijeća Suda BiH, održanog po žalbama odbrana Alise Ramić, ranije Mutap i Hasana Dupovca, te Tužilaštva BiH na prošlogodišnju presudu Apelacionog vijeća Državnog suda koje je Dupovca osudilo na tri, a Alisu Ramić na dvije i po godine zatvora, zbog prikrivanja dokaza o smrti mladića Dženana Memića, prenosi Raport.

Feraget se referirao na izlaganje državnog tužitelja Ćazima Hasanspahića.

"Danas smo čuli od tužioca, a tužilac ima pravo da da svoju pravnu definiciju, iz njegovih usta čuli smo riječ ubistvo. Danas to slobodno možemo reći. Kada se desi ubistvo pred svjedokom, a svjedok lažno svjedoči, a tužioci i MUP KS istražuju saobraćajnu nesreću koja se nije desila, onda je sasvim jasno zašto smo došli u ovu situaciju i zašto smo potrošili osam godina da dođemo barem do dijela istine, a to je da su ovi ljudi, koji su danas bili u sudnici, kako reče Muriz Memić, itekako doprinijeli cijeloj ovoj situaciji. Očekujem da se udovolji žalbi Tužilaštva, a konačnu odluku prepuštamo Sudu i mi ćemo je poštovati. I napominjem, pravosnažnu odluku Suda nećemo komentarisati, jer se pravosnažne odluke Suda ne komentarišu", kazao je Feraget.

Na pitanje novinara, da li ima informacije o toku istrage o ubistvu Dženana Memića koju vodi Tužilaštvo BiH, Feraget je kazao:

"Imam podatke o istrazi, ali ne mogu ništa reći. Mogu reći samo jednu stvar, a to sam rekao i prije osam godina. Dok u MUP-u KS sjede ljudi koji su involvirani u zataškavanje ubistva Dženana Memića, a ima ih dosta i dok u Kantonalnom tužilaštvu KS sjede tužioci, a neki su prešli i u Državno tužilaštvo, koji su involvirani u zataškavanje ubistva Dženana Memića, dok se ne riješi ovaj slučaj, dok se ne riješi slučaj ubistva Davida Dragičevića, ja svima mogu poslati poruku problemi će biti i veći. Jer ko trpi staru nepravdu, on poziva novu da mu dođe kući", zaključio je Feraget.

Podsjećamo, na današnjoj žalbenoj sjednici Trećestepenog vijeća Suda BiH, advokati Alise Mutap-Ramić i Hasana Dupovca, zatražili su da Sud oslobodi njihove branjenike, dok je Tužilaštvo BiH zatražilo da im se kazne povećaju.

Trećestepeno vijeće Suda BiH u sastavu Darko Samrdžić, predsjedavajući, te članovi Hilmo Vučinić i Redžib Begić, odluku će donijeti naknadno.

