Imam ne razumije optužnicu koja ga tereti da je Srpsku nazvao genocidnom

BANJALUKA - Muharem Štulanović, imam i profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je optužen da je Republiku Srpsku označio kao "genocidnu tvorevinu", u Okružnom sudu u Banjaluci je rekao da ne razumije optužnicu, a sud je konstatovao da je negirao krivicu.

Okružni sud u Banjaluci, podsjetimo, potvrdio je optužnicu koju je protiv Štulanovića 4. decembra 2023. podnijelo Republičko javno tužilaštvo.

Prema navodima optužnice, Štulanović je 13. januara te godine u vjerskom objektu u kompleksu Islamsko-pedagoškog fakulteta u Bihaću, u toku vjerskog obreda, održao govor u kojem je izložio poruzi, preziru i grubom omalovažavanju Srpsku, označivši je kao genocidnu tvorevinu.

Govor Muharema Štulanovića je objavljen na Youtube.

"Ovdje u džamiji, braćo, a to je surova realnost i mnogih pojedinaca po našim džamijama i džematima, i sa nama sjedi neko ko je pojedinačno baš zbog te genocidne tvorevine koja se okotila i zaživjela tog 9. januara, u vidu genocidne tvorevine 'er es', dana kojeg oni slave, ostao bez 17 članova najbliže rodbine. Koji se, pazite to, nisu izgubili, kako se to zamumuljeno govori i predstavlja, nego su svi pobijeni i poklani samo iz razloga što nisu bili Srbi", izjavio je Štulanović.

