Imao kockarske dugove: Poštar iz BiH krao sadržaj paketa, šteta 100.000 franaka

CIRIH - Državljanin Bosne i Hercegovine (36) pojavio se danas pred Okružnim sudom u Cirihu gdje mu se sudi zbog krađe sadržaja poštanskih paketa, a ukupna šteta iznosi oko 100.000 švajcarskih franaka.

Naime, on je to radio dok je bio zaposlen kao poštar u švajcarskoj poštanskoj službi. Kako se moglo danas čuti na sudu, on je ukrao sadržaj 43 paketa, ukupne vrijednosti 100.000 franaka.

Naime, on bi uređajem skenirao paket kao da dostavljen, iako nijedan od tih paketa nije završio na pravoj adresi. Robu koju bi uzeo iz paketa je preprodavao ili slao u BiH. Uglavnom su mu na meti bili televizori, ali i kafe aparati, agregat, kao i dva bicikla.

On je na suđenju sam priznao da je svako dana očekivao da mu se policija pojavi na vratima, ali ništa se niej dešavalo:

"Zaista ne shvatam kako me niko nije primijetio čak dva mjeseca", rekao je on, naglašavajući u više navrata da nije svojevoljno postao kriminalac.

Naime, imao je kockarske dugove.

Novcem od preprodaje želio je da otplati te dugove. Njegov advokat je rekao da je njegova “igra” bila klasična: stare dugove je otplaćivao novim zaduživanjem. U jednom momentu ti dugovi iznosili čak pola miliona franaka. Navodno ima dug prema 70 ljudi, što u Švajcarskoj, što u BiH.

Međutim, vremenom su kreditori počeli da šalju prijetnje da će mu zapaliti roditeljsku kuću, zbog čega je morao nešto hitno da preduzme. Na kraju je odlučio da krade i preprodaje stvari koje je trebao da isporuči građanima.

Iako je presuda trebala da bude ovih dana, sudija je izricanje odložio za period posle Nove godine.

