Incident u Okružnom sudu: Optuženi se svađali ko je tukao nastradalog

BANJALUKA - Nesvakidašnja svađa optuženih desila se nedavno u sudnici banjalučkog Okružnog suda kada su se verbalno sukobili Marko Bajić (30) i Milan Lukić (21), koji su optuženi da su prije dvije godine nasmrt pretukli komšiju Dragana Gajića, saznaju "Nezavisne".

Oni su se, kako saznajemo, međusobno optuživali nakon što je Bajić rekao da on nije tukao Gajića.

U sudnici je došlo do svađe jer je Lukić tvrdio da je Bajić tukao Gajića, ali je on rekao da je to laž.

Bajić je rekao da je on pogriješio samo zato što nije pozvao policiju, iako je Lukić tvrdio je da su obojica tukli žrtvu.

Podsjetimo da je Lukić već priznao krivicu i dobio dvije godine zatvora.

Optužnica dvojac tereti za krivična djela teška tjelesna povreda sa smrtnom posljedicom i napuštanje nemoćnog lica.

Kako se navodi u optužnici, Gajić je napadnut 28. avgusta 2018. godine u blizini svoje zgrade u banjalučkom naselju Starčevica, tačnije u Ulici Kosovke djevojke, i to nakon što je optuženima odbio dati cigarete jer ih je već jednom bio počastio.

Ranije tokom istrage utvrđeno je da su Lukić i Bajić prvo sjedili i pili pivo kod dječjeg igrališta u Ulici Kosovke djevojke kada je pored njih oko dva sata iza ponoći naišao Gajić.

Navodno je Lukić tada od njega tražio cigarete i on je njemu i Bajiću dao po jednu cigaretu i produžio malo dalje od njih te sjeo na klupu.

Poslije nekog vremena ostali su bez cigareta pa su ponovo od Gajića tražili da im da još.

Kada im je rekao: "Dao sam već, šta sada hoćete" i krenuo da ode, oni su ga napali i oborili na zemlju i tukli.

Muškarca su napadači tukli rukama i nogama po glavi i grudima, zbog čega je zadobio teške povrede, a tortura je prestala tek kada su stanari zgrade zagalamili i otjerali nasilnike.

Gajić je zadobio teške povrede usljed kojih je preminuo dva dana kasnije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

U optužnici protiv Lukića i Bajića je navedeno da su oni bili svjesni da svojim postupcima mogu teško da povrijede Gajića i da su to htjeli.

Navodi se da su bili sposobni da shvate značaj svog djela i da upravljaju postupcima.

Podsjećamo da su Lukić i Bajić bili u pritvoru nakon hapšenja, a pušteni su na slobodu krajem septembra lani.

Lukić je nedavno zaključio sporazum o priznanju krivice na osnovu koga je i dobio dvije godine zatvora, a sudski proces protiv Bajića je nastavljen.

Međutim, zbog novonastale situacije suđenje u ovom predmetu je odgođeno.