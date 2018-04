Inspektori ušli u Dom zbog optužbi za zlostavljanje štićenica

BANJALUKA - Inspektori Policijske uprave Banjaluka ušli su juče u Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" Banjaluka kako bi ispitali navode da portiri Radoslav Stakić i Milorad Jerilović dolaze na posao u pijanom stanju i seksualno i verbalno uznemiravaju štićenice, ali i radnice.

Vladimir Kajkut, direktor Doma "Rada Vranješević", potvrdio je da su oni iz Doma prijavili slučaj policiji juče ujutro, po saznanju o dešavanjima, odnosno izjavama koje je dalo nekoliko štićenica i jedna radnica.

"Ne znam da li su inspektori bili po svojoj službenoj dužnosti ili po našoj prijavi", kazao je Kajkut.

On je istakao da je komisija koja vodi disciplinski postupak protiv pomenutih portira donijela rješenje o suspenziji oba.

"Slučaj je prijavljen i policiji. Mi ćemo sprovesti kompletnu proceduru, tražićemo da oba radnika još jednom budu saslušana", kazao je Kajkut i dodao da komisija treba da sasluša radnike u roku koji Pravilnik propisuje te će donijeti odluke.

Prema riječima direktora Doma, ukoliko se dokaže da su navodi istiniti radnici će biti najstrože kažnjeni.

"Komisija će utvrditi da li je bilo elemenata seksualnog zlostavljanja ili ne, a utvrdiće to i policija, koja posebno vodi slučaj", kazao je Kajkut.

Iz Policijske uprave Banjaluka su potvrdili za "Nezavisne" da će sve biti provjereno da se utvrdi istinitost navoda koji su objavljeni u medijima i nakon toga će obavijestiti nadležne organe.

Portiri Radoslav Stakić i Milorad Jerilović kažu za "Nezavisne" da navodi nisu tačni te da im se sve to "pakuje".

Podsjećamo, i medijima je grupa radnika poslala anonimno pismo, u kojem tvrdi da oni pijani dolaze na posao te da su uznemiravali štićenice, ali i jednu radnicu.

"Kunem se životom, nemam veze s tim! Ja sam odrastao u Domu, nikada u životu nisam imao nijednu mrlju, ovo mi sve 'pakuju' i to rade pojedini radnici Doma", kazao je Stakić.

On se pita kako je mogao seksualno da zlostavlja štićenike Doma pored nadzornih kamera i vaspitača.

"Zašto niko od njih nije zvao policiju, zašto me tada nisu suspendovali s posla, ako je to istina", kaže Stakić i dodaje: "Popričajete sa svom djecom, ako jedno dijete kaže da sam mu ikad u životu rekao ružnu riječ, dirnuo ga, ja ću sve to potpisati."

Milorad Jerilović tvrdi da je na godišnjem odmoru te da nije obaviješten da je suspendovan. Kaže da ništa nije tačno u navodima.

"Kategorično odbijam da sam bilo šta loše uradio od toga što mi se stavlja na teret", kazao je Jerilović i istakao da je "direktor Doma protiv toga da bude predsjednik Sindikata radnika Doma pa mu sve to 'pakuju'".

Anonima grupa radnika Doma koja je medije pismom obavijestila o tim navodnim skandaloznim dešavanjima ističe da je uprava Doma u kratkom vremenu upoznata sa svim dešavanja, ali ništa nije preduzeto do utorka.

"Policiju nismo obavijestili jer smatramo da je to dužnost uprave Doma. Odlučili smo da obavijestimo javnost rizikujući mnogo, jer smatramo da jedino na taj način možemo očekivati da se nešto postigne. Dalje je na istražnim organima da urade pošteno i odgovorno svoj posao. Iskreno se nadamo da će tako i biti", stoji u odgovoru koji nam je poslala ta grupa radnika.