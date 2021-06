Ispovijest Banjalučanke koju je pokušao zapaliti nevjenčani suprug

"Kaže, sad ću te politi benzinom i zapaliti. Kad je on prolazio pored mene ja sam osjetila miris benzina ja sam se uspravila u jednom trenutku i on je mene samo pljusnuo, meni je benzin otišao u usta, na lice, po kosi", ispričala je Banjalučanka koju je pokušao zapaliti nevjenčani suprug.

T.P. i dalje ne spava mirno - u stanu u kom živi i dalje se osjeća miris benzina. Horora, koji je na svu sreću preživjela, kroz suze se prisjeća. Njen nevjenčani suprug, L.L. osumnjičen je da je pokušao da je ubije. Uhapšen je i čeka se odluka o eventualnom pritvoru.

Svađa je uslije dila zbog propuštenih poziva. L.L. je navodno zaključao vrata i prijetio joj batinama, dok je ona sa terase dozivala pomoć, a njen nevjenčani suprug potom ju je polio benzinom.

"Zaboravio je upaljač, to me je spasilo, da me je odmah zapalio ja bih izgorjela. Samo mi je kroz glavu prošlo da saperem benzin sa sebe, bar kosu, lice. Držala sam tuš imala sam osjećaj da voda uopšte ne ide koliko je to bilo masno. Ja sam se spirala i kupatilo je odjednom planulo, planuo je i dio hodnika gdje sam ja bila dok sam pokušavala da otključam bravu, imam ovdje manje opekotine", priča ona za "ATV".

Uspjela je da ugasi požar u kupatilu, a potom istrčala na balkon i ponovo dozivala pomoć. Zbog toga ju je, kako priča, L.L. udario pesnicom u lice. Ubrzo je, prisjeća se ona, došla policija.

"Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci", saopšteno je iz Okružnoj javnoj tužilaštva.

T. P. koja je sa osumnjičenim bila u vezi pet mjeseci, tvrdi da je i ranije bio agresivan. Pokušala je da ode, ali joj je, kaže, prijetio samoubistvom. Sada je sama u tom stanu. Tvrdi da ne želi da u sve uvuče i svoju porodicu.

Sličan slučaj, ali sa tragičnim krajem desio se prošle godine u Aleksandrovcu kod Laktaša. Branislav Stanivuković polio je benzinom i zapalio svoju nevjenčanu suprugu. Tragičnom događaju prisustvovala je kćerka žrtve. Stanivuković je i prije tog zločina 10 godina zlostavljao suprugu.