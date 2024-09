Ispovijest mladića kojeg je zlostavljao glumac Moamer Kasumović

Prvi put, nakon što se pred punom salom obratio publici i glumcima, nakon predstave koja govori o vršnjačkom nasilju i ispričao kako ga je seksualno zlostavljao glumac Moamer Kasumović, o ovoj temi oglasio se mladić iz BiH.

On je za Republiku.rs ispričao šta ga je podstaklo da nakon nekoliko godina progovori o nasilju koje je doživio i s čime se borio sve ove godine.

Mladić nije želio da otkriva svoj identitet javnosti (identitet poznat redakciji Republike), kako kaže, nije mu namjera da on bude u fokusu, već ono o čemu govori, a to je da žrtava seksualnog nasilja ima mnogo, mnogi se stide i kriju i da im poruči da ne treba da šute.

“Osjećam se preporođeno sad kad sam to iznio u javnost, drago mi je što se konačno zna o ovome. Najviše me je nerviralo što on živi sasvim normalan život, a ko zna koliko dječaka ide zbog njega na terapiju, više mi je to nego što sam želio da mu naudim, tu namjeru nisam imao nijednog momenta. Želja mi je bila samo, da uđe u prodavnicu i da ga bude sramota, da ga neko pogleda sa gađenjem i odbije da ga usluži, da svi vide kakav je zapravo”, rekao je u ekskluzivnoj ispovijesti.

Kako kaže, dugo je sve to čuvao u sebi, najviše zbog stida koji je osjetio nakon nasilja koje je pretrpio.

“Mene je dugo bio stid zbog svega toga, nisam rekao čak ni svojim roditeljima i jako sam ponosan na djecu koja su to iznijela i što se desila ova presuda, da je ostalo na meni ne bih imao snage, a sada sam dobio tu snagu da govorim o svemu”, kazao je.

Interesantno je da je mladić o zlostavljanju progovorio nakon predstave "Tiho tiše", koja je izvedena u okviru 6. Sarajevo Festa 16. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo, a koja govori o vršnjačkom nasilju.

“Mislio sam da sam konačno prevazišao tu traumu i procesuirao ono što mi se desilo, počeo sam o tome da govorim i sa svojim prijateljima, a onda se desila predstava "Tiho, tiše"... i jedna scena koja me je totalno podsjetila na užas koji sam doživio. Imao sam reakciju na tu scenu kada u kolima djevojci spušta ruku na butinu, a ona to odbija. Nakon toga, uslijedila je poruka predstave, ispisana "Da li ste doživjeli nasilje?" U razgovoru sa dramaturgom koji je radio na ovoj predstavi, mojom prijateljicom Teodorom Marković saznao sam, da je na toj predstavi greškom dva puta puštena ta poruka. Dakle, znači, sve me je upućivalo na to da je momenat da kaže, bilo je sad ili nikad, savršena prilika da olakšam svoju dušu”, objašnjava ovaj mladić i dodaje:

“Presuda je donijeta još 2021. godine i to sam saznao nedavno i nisam osjetio nikakvu pravdu jer je osuđen, a platio kaznu, zataškano sve, živi u Bijelom Polju, ne dolazi u Sarajevo i imao sam potrebu nešto da uradim, a nije bilo dokaza, jer se sve to desilo davno”.

Za kraj razgovora, imao je i poruku žrtvama seksualnog nasilja, koje su prošle što i on:

“Svim žrtvama ovog vida nasilja imam da poručim, niste sami, treba da govorite o tome i niste vi ti koji treba da se stidite”.

