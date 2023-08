Ispovijest oca pretučenog dječaka: Policajac mi se smijao u lice i rekao nije mu ništa

OSMACI – Slušao sam kako dijete vrišti i plače, i kad se završilo, izletio sam iz prostorije i vidio dva policajca kako stoje na vratima druge male prostorije i moje dijete kako leži uza zid, da bi mi se jedan policajac smijao u lice i rekao "nije mu ništa", počinje za "Nezavisne novine" priču Juso Jusić, otac maloljetnog dječaka za kojeg tvrdi da ga je policija u Osmacima juče pretukla.

On je istakao da su u Policijsku stanicu u Osmacima došli na poziv inspektora da dođe dječak da uzmu od njega izjavu oko nekog djela u selu Mahala u kojem žive, a kojem, kako on kaže, njegov sin A.J. nije prisustvovao.

"Otišao sam dječakom jer ako ne dođeš, oni prijete. Kad smo ulazili u stanicu, policajac je htio da nas upiše da smo došli na razgovor, a inspektor mu je odgovorio:

"Nema poziva, ne uzimaj ništa i ne zavodi".

Naredio je da dijete ostane u hodniku i sačeka, a da ja krenem sa njim u jednu prostoriju jer imaju dokaze da je moj sin bio svjedok tog događaja.

"Fino sam im rekao da dijete ne zna ništa, i da ga slobodno ispitaju, ali preda mnom, te su rekli da će tako i biti. Tada je inspektor izašao, a ušao je policajac i rekao da nigdje ne idem, da bi nakon minut, dva čuo vrisak mog djeteta iz druge prostorije kako govori: Ne mogu nikoga okriviti kad nisam bio tu. Moj sin je počeo plakati i ja sam pokušao izaći, ali mi policajac nije dao. Slušao sam kako dijete vrišti i plače, i kad se završilo, izletio sam iz prostorije i vidio dva policajca kako stoje na vratima druge male prostorije i moje dijete kako leži uza zid, da bi mi se jedan policajac smijao u lice i rekao 'nije mu ništa'", govori kroz suze Jusić.

Dalje priča da je rekao policajcima da oni nemaju pravo maloljetno dijete ni da ispitaju, a kamoli pretuku.

"Nakon toga, uzeli su ga i stavili ga u automobil u kojem su bila još dva policajca i inspektor i odvezli ga negdje. Otac i ja smo krenuli za njima autom, ali ih nismo uspjeli stići. Došli smo kući i nakon pola sata, 40 minuta, došla je patrola i samo ga izbacila u avliju iz auta. Dijete ima masnice na vratu, ruci, ogrebotine. Dijete je nakon toga palo u nesvijest, a kad je došlo sebi sjeo sam sa ocem u vozilo, naišli smo na patrolu i pitao sam policajca: Šta si mu uradio?, da bi on odgovorio: Nije to ništa, šta će mu tek biti. Zatim smo sa djetetom otišli u Dom zdravlja u Kalesiju odakle je upućeno na UKC Tuzla zbog povreda. Nakon što smo došli iz Tuzle još dva puta nam je policija kucala na vrata tražeći da mi dijete ponovo odvedu i ja to nisam dao", naglasio je Jusić.

Ističe da je pozvao Policijsku upravu Zvornik i prijavio sve to.

"Inspektor iz Zvornika mi je rekao da se maloljetno dijete ne smije ispitivati bez prisustva roditelja i socijalnog radnika. Nadam se da će oni uspjeti da ispitaju cijeli slučaj i nabave dokaze šta su to učinili mom djetetu koje je isprepadano i u strahu, te mora ići na dalje liječenje", zaključio je Jusić za "Nezavisne novine".

Povodom ovog slučaja oglasio se i MUP RS iz kojeg je saopšteno da utvrđuju navode prijave protiv policajaca da su pretukli maloljetnika A.J.