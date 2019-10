Istraga o ubistvu Lane Bijedić: Sumnjivi Čapljinac imao povrede na rukama

Dok se danima u javnosti iznose brojne verzije stravičnog ubistva Lane Bijedić (19), i policijski istražioci su u potrazi za novim dokazima u fokus pažnje stavili dva automobila.

To je potvrđeno iz Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, pod čijim se nadzorom vodi istraga u ovom slučaju.

Kada je utvrđeno da je dijelom Čapljine nesretna Lana sama pješačila, od Autobuske stanice do mjesta Trebižat, pregledom snimaka s videonadzora sva pažnja je usmjerena na automobile koji su nailazili u sporno vrijeme.

Nakon obdukcije Laninog tijela, policija je od zdravstvenih ustanova u HNK i ZHK zatražila informaciju jesu li tokom prošle nedjelje ili ponedjeljka imali osobu s povredama na rukama. Ubrzo je stigla informacija o muškarcu iz Čapljine, koji je, kako se ispostavilo, imao saobraćajnu nesreću u nedjelju na području Čapljine.

Međutim, istražiocima je sumnjivo bilo to što je odmah nakon nesreće Fiat kojim je sletio s ceste zamijenio za BMW uz naknadu od jednog vlasnika otpada u Ljubuškom.

Kako je imao povrede na rukama, a uz to i kriminalnu prošlost, on je priveden i saslušan, ali u svojstvu svjedoka. Avaza nezvanično saznaje da je do sada čak tri puta saslušavan, ali njegov alibi za sada "drži vodu", a policija nema nikakvu poveznicu između njega i Lane.

Kako smo pisali, ispisom poziva s Laninog telefona utvrđeno je da je u nedjelju jedinu komunikaciju ostvarila s majkom i prijateljicom.

S obzirom na to da telefon nisu uspjeli otključati u Federalnoj upravi policije (FUP), kao ni u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), aparat će biti poslan policijskim agencijama u inostranstvo.

Nije isključeno, kako se nezvanično saznaje, da slučaj ubijene Lane Bijedić preuzmu pripadnici Federalne uprave policije (FUP) BiH.

(Avaz)