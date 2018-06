Iz Kneževa otišli raditi u Sloveniju pa pljačkali banke

NOVO MESTO, KNEŽEVO - Dvojica mladića porijeklom iz Kneževa uhapšena su zbog dvije oružane pljačke u bankama u Sloveniji, saznaju "Nezavisne".

U oba slučaja razbojnici su imali pištolj, s tim što su u drugom prijetili i čekićem, a ukupan plijen težak je 22.300 evra.

Slovenački mediji javili su da su pala dva državljanina BiH, te da je treći, odnosno njihov saučesnik, u bjekstvu, a kako saznajemo od mještana Kneževa, sve su to njihovi sugrađani koji su u Sloveniju otišli da - rade.

Istražni sudija je, prema informacijama koje stižu iz Slovenije, odredio pritvor za dvadesetčetvorogodišnjaka i dvadesetosmogodišnjaka, a dvadesetšestogodišnjaka još traže. Takođe, policija ne navodi identitet uhapšenih i bjegunca, ali u Kneževu brojni sugrađani kažu da znaju o kome je riječ. Mještani Kneževa, koji poznaju te mladiće, kažu za "Nezavisne" da su neki od njih odranije problematični.

Kako je rekao France Božičnik, vođa Sektora kriminalističke policije u Policijskoj upravi Novo Mesto, prva pljačka bila je izvedena 11. aprila prije podne u mjestu Straža, kod Novog Mesta.

Naoružani pljačkaš naizmjenično je tada upirao pištolj u službenicu i u komitente koji su se našli u banci. Kada su dobili novac, dva razbojnika su pobjegla sa 8.300 evra. I to nije sve jer ih je, po dostupnim informacijama, ispred banke čekao treći saradnik u vozilu, s kojim su se potom zajedno dali u bjekstvo.

Kasnije je utvrđeno da su osumnjičeni prethodno u Ljubljanu doputovali autobusom, a onda su u glavnom gradu Slovenije iznajmili vozilo kojim su pobjegli poslije pljačke. Vozilo su nakon pljačke uredno vratili i autobusom napustili Sloveniju.

U tu državu nedugo zatim, kako se sumnja, vratili su se ponovo. Druga pljačka, naime, izvedena je već 30. aprila, poslije podne, u mjestu Vipava, na zapadu Slovenije. Jedan pljačkaš bio je naoružan pištoljem, a drugi čekićem. Pronašli su službenicu samu u banci i odnijeli nešto više od 14.000 evra.

U ovom slučaju pobjegli su pješke do auta, kojim ih je treći saradnik odvezao do skrovišta u kojem su se krili do povratka u Ljubljanu.

Policija je tokom istrage pronašla odjeću i opremu osumnjičenih, kojima za počinjena krivična djela prijeti od tri do 15 godina zatvora. Nije poznato gdje se treći razbojnik trenutno nalazi.