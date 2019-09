Izgorio auto vlasnika firme, požar podmetnut?

VISOKO, GACKO - U naselju Donje Moštre, kod Visokog, u noći između subote i nedjelje potpuno je izgorio automobil pasat vlasnika firme "Dokso" iz Visokog , a iako još nema zvaničnih potvrda o uzroku požara, u ovom preduzeću tvrde da je požar podmetnut.

"Podmetnut je požar, neko je to podmetnuo. Kada smo primijetili, izašli smo i vidjeli da gori. Teško je govoriti sada ko bi to mogao biti, to je najvjerovatnije neko odavde, nije sigurno niko došao iz nekog desetog grada, ali ne možemo još govoriti dok se ne utvrdi tačno, zna se samo da je ljudski faktor u pitanju", kazali su za "Nezavisne" u preduzeću "Dokso" te dodali da se radi o automobilu direktora ove firme.

U MUP-u Zeničko-dobojskog kantona kažu da se požar na automobilu desio u noći između subote i nedjelje nešto iza četiri časa poslije ponoći, te da će istraga pokazati da li je u pitanju namjereno zapaljenje ili samozapaljenje automobila.

"Nema povrijeđenih, požar je lokalizovan i sa ovim događajem upoznat je tužilac", kazali su kratko u policiji.

Osnovna djelatnost preduzeća "Dokso" je, kako piše na sajtu, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, a začajnu ulogu u obavljanju djelatnosti čini pružanje usluga prevoza robe kamionima.

Podsjećanja radi, posljednji slučaj, kada je gorio automobil desio se u Gacku, kada je u noći između srijede četvrtka zapaljen automobil Milivoja Vukovića, zamjenika načelnika Policijske uprave Trebinje, a za podmetanje požara osumnjičen je Ostaja Govedarica (28) iz Gacka.

Kako je saopšteno iz Okružnog tužilaštva Trebinje, ovo tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora Govedarici.

Srđan Vukanović, portparol Okružnog tužilaštva Trebinje, rekao je da je Govedarica ispitan u Tužilaštvu u svojstvu osumnjičenog za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

"Tužilac je stavio prijedlog za pritvor, a o svemu će odlučiti Osnovni sud u Trebinju", rekao je Vukanović.

Govedaricu sumnjiče da je u noći između srijede i četvrtka, oko tri sata iza ponoći, podmetnuo požar na Vukovićevom vozilu.

Vozilo je bilo parkirano ispred zgrade u Gacku u kojoj Vuković živi.