Izgorio poznati lokal u Gornjoj Sanici, požar podmetnut?

KLJUČ - U požaru, koji je izbio između subote i nedjelje, gotovo u potpunosti je uništen restoran "Kod Paje", koji se nalazi u mjestu Gornja Sanica, kod Ključa, i pripada Muharemu Pudiću Paji, nekada poznatom muzičaru iz ovog grada.

Od objekta koji je nadaleko bio poznat po brojnim gastronomskim specijalitetima, a posebno pastrmki na žari, ostalo je zgarište i gomila ugljenisanih ostataka, a vlasnik štetu procjenjuje na preko 80.000 maraka.

"Oko četiri sata izjutra probudila me policija i rekli su mi kako se lokal nalazi u plamenu. Krenuo sam na lice mjesta, a skupa sa mnom krenuli su i vatrogasci. Bila je magla, pa nas je to usporilo, a kada smo stigli, zgrada je bila već izgorjela. To i nije čudno, s obzirom na to da je bila izgrađena od drveta", kazao je Pudić.

Tužilaštvo USK i policija provode istragu u ovom slučaju, a dosad pronađeni dokazi govore u prilog toma da se možda radi o podmetnutom požaru.

Naime, ustanovljeno je kako su vrata lokala bila provaljena i da su odmah pored njega loženi vatra i roštilj, a pronađene su i odbačene boce od alkoholnih pića.

U neposrednoj blizini pronađen je i ostavljeni bicikl, koji bi mogao imati veze s cijelim događajem, a Pudić kaže kako je u ovom periodu manje posla i objekat nije imao čuvara.

Kaže kako su, osim inventara, izgorjeli i vrijedni muzički instrumenti koji su se nalazili u unutrašnjosti objekta.

"Neprestano me zovu ljudi i izražavaju žaljenje. Ipak je ovo bilo omiljeno izletište za Sanjane i Ključane, ali i brojne goste iz drugih gradova. Puno ljudi je emotivno vezano za ovo mjesto", kaže Pudić za "Nezavisne".

Kako saznajemo, u toku je detaljna istraga u ovom slučaju, dokazi se vještače, a policija i tužilac koji provode istragu ne žele da prejudiciraju uzrok požara i okolnosti ovog događaja.

Pudić kaže kako nije ni sa kim u lošim odnosima i da ne zna šta bi eventualno mogao biti motiv ukoliko se radi o podmetnutom požaru. Inače, ovaj restoran se nalazi u prekrasnom ambijentu odmah pored rijeke Sanice, a nedaleko od njega nalazi se i izvor ove najveće pritoke Sane.