Izvještaj protiv 13 osoba zbog šverca droge i oružja

BANJALUKA - U okviru nastavka akcije "Staza" pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) podnijeli su izvještaj protiv 13 osoba zbog šverca drogama i oružjem na teritoriji BiH i drugih zemalja.

Nezvanično saznajemo da je izvještaj podnesen protiv: Dušana Lovrenovića, Dragana Pejovića, Miše Miljanića, Stevana Kovačevića, Milijana Mijovića, Milana Raševića, Nedeljka Vukovića, Vladana Kovačevića, Anđelka Milošević, Milana Milanovića, Alekse Mališe, Nemanje Prnjata i Miloša Kovačevića.

Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS podnijeli su Tužilaštvu BiH Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Organizovani kriminalitet, a u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet opojnim drogama i neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe.

"Izvještaj je podnesen protiv: D.P, M.M, S.K, M.M, M.R, N.V, D.L, V.K, A.M, M.M, A.M, N.P i M.K. Za ova lica postoji osnov sumnje da su u periodu od 2020. godine do danas, kao organizovana kriminalna grupa neovlašćeno trgovala opojnim drogama i oružjem na teritoriji BiH, Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Na ovaj način pripadnici grupe ostvarili su zajedničku ili pojedinačnu protivpravnu korist u novcu, materijalnim dobrima ili drugim oblicima koristi", navodi se u saopštenju MUP-a RS.

Policijski službenici nastavljaju pod nadzorom postupajućeg tužioca aktivnosti u ovom predmetu.