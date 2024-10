Jedan od najjačih napada na Izrael u godinu dana (VIDEO)

TEL AVIV - U noćašnjem napadu dronom Hezbolaha na vojnu bazu u blizini Binjamine, u centralnom Izraelu ubijena su četiri vojnika, a ranjeno ih je najmanje 67, saopštila je izraelska vojska.

To je najsmrtonosniji napad te militantne grupe otkako je Izrael pokrenuo svoju kopnenu invaziju na Liban prije gotovo dvije sedmice.

Izraelski istraživački institut Alma centar saopštio je da su dva drona, koje je lansirala libanska militantna grupa Hezbolah, ušla u vazdušni prostor Izraela sa mora, a jedan od dronova je oboren.

Ističe se da je prvi dron izvršio napad na oblast Binjamina na sjeveru Izraela u kojem je povrijeđeno gotovo 70 ljudi, prenosi Tanjug.

URGENT: #Hezbollah #Drone Strike Targets Israeli Soldiers A devastating drone attack by Hezbollah has reportedly hit the Golani Brigade military base, leaving 40 Israeli soldiers dead or injured. Over 50 ambulances rushing to the scene.#Israel pic.twitter.com/qsaJJDQ9uE