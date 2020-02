Jednog sina ubio, a drugog pokušao da ubije

BIHAĆ - Protiv Sulejmana Burzića (76) iz Cazina Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK koja ga tereti da je prošle godine nakon sukoba sa sinovima ispalio više hitaca i usmrtio sina Vernesa dok Emira nije pogodio.

Optužnica ga tereti za ubistvo i pokušaj ubistva, što se desilo 15. avgusta 2019. godine u naselju Šepići, u Cazinu.

"Nakon kraće verbalne prepirke i fizičkog sukoba sa sinovima B.V. i B.E, u namjeri da ih usmrti, iz pištolja je ispalio više hitaca. Pritom je B.V. ranio na tri mjesta, a on je od povreda odmah preminuo. Prema B.E. ispalio je više hitaca, ali ga nije pogodio", navode iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Kako su dodali, nakon višemjesečne istrage, saslušanja većeg broja svjedoka i angažovanja nekoliko vještaka, Tužilaštvo je potvrdilo osnovanost ove optužnice, koju je u konačnici potvrdio Kantonalni sud u Bihaću.

Ovom optužnicom zatraženo je i produženje pritvora Burziću zbog straha da će optuženi boravkom na slobodi dovršiti pokušano krivično djelo, kao i da će njegovo puštanje na slobodu rezultirati stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Burzić se u pritvoru u Bihaću nalazi od 15. avgusta 2019. godine.

Nezvanično, motiv svađe bili su neriješeni imovinski odnosi između oca i sinova.