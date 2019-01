Jednomjesečni pritvor direktorici Doma zdravlja u Bihaću

​SARAJEVO - Opštinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor direktoru Doma zdravlja Bihać Aneli Kasumović Softić, koja je prije dva dana uhapšena u akciji Tužilaštva Unsko-sanskog kantona i Federalne uprave policijezbog nezakonitog zapošljavanja više od 30 lica.

"Sud je uvažio zahtjeve Tužilaštva i odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenoj u Kazneno-popavnom zavodu `Luke` u Bihaću'", potvrdio je tužilac Adnan Tulić za portal "Kliks".

Tužilaštvo tereti Softićevu da je tokom prošle i početkom ove godine omogućila nezakonito zapošljavanje više od 30 lica u bihaćkom Domu zdravlja te, uz pomoć dvoje posrednika, zahtijevala i primala novčani dar u vrijednosti od 6.000 do 8.000 KM.

"Osim toga, uspjeli smo dokumentovati i 12 slučajeva u kojima su lica, posredstvom drugoosumnjičenih, dala novac Softićevoj u vrijednosti od 6.000 do 8.000 KM za zapošljavanje u Domu zdravlja, međutim do realizacije tih zapošljavanja nije došlo. Tačnije, to se trebalo desiti u narednom periodu, ali te radnje spriječene su upravo akcijom Tužilaštva i FUP-a", objašnjava Tulić.

Prema njegovim riječima, zaposleni u bihaćkom Domu zdravlja Adnan i Nermana Lipovača bili su pomagači Softićevoj u koruptivnim radnjama i oni su priznali izvršenje krivičnih djela, te im je Opštinski sud odredio mjere zabrane obavljanja službene dužnosti i sastajanja sa svjedocima.

"Očekujemo da ćemo u narednih mjesec dana, s obzirom na veliki broj počinjenih krivičnih djela, završiti cjelokupan proces i podići optužnicu", istakao je Tulić i dodao da rad na ovom predmetu vodi tužilački tim kantonalnog Tužilaštva.

