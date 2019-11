Jednomjesečni pritvor zbog ubistva u Banjaluci

BANJALUKA - Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Radetu Drljači (24) osumnjičenom za ubistvo i paljenje tijela Brune Rolda (54) kao i saizvršiocima Borisu Zoriću (33) i Slobodanu Krnetiću (33).

"Pritvor im je određen zbog bojazni od bjekstva, uticaja na svjedoke i dokaze, ponavljanja djela kao i zbog bojazni od uznemirenja javnosti. Pritvor se računa od dana i časa lišenja slobode, tako da po ovom rješenju pritvor osumnjičenom R. D. traje do 26. decembra do 18:15 časova, a osumnjičenima S. K. i Z. B. do 26.decembra do 17 časova," saopštno je iz Okružnog suda.

Oni se terete da su u ponedjeljak od 2 do 4 ujutro, nakon svađe u napuštenoj kući u ulici Vase Glušca u Banjaluci pretukli Rolda i nanijeli mu više povreda u grudi i vrat.

Nakon toga ga je Drljača usmrtio ubodom nožem u vrat a zatim zapalio kuću kako bi prikrio tragove zločina.

Drljača se tereti za teško ubistvo i paljevinu, a Zorić i Krnetić za saizvršilaštvo u ubistvu.

Mediji su preniejli i da je navodno Drljača je tokom ispitivanja priznao zločin.

Nezvanično nakon maltretiranja i tuče Rolda sa kojim su se družili i često boravili u napušetnoj kući, Drljača je čakom u vrat ubo Rolda a zločin su htjeli zataškati podmetanjem požara, što je Drljača i učinio.

Zločinu bez posebnog motiva kumovalo ke pijančenje i uživanje narkotika jer su svi

skloni skitnji konzumiranju alkohola i droga.

Policiji je u ponedeljak oko 5.40 ujutro prijavljen požar u napuštenoj kući u centru Banjaluke. Nakon gašenja požara vatrogasci su u kući zatekli ugljenisani leš i u prvi mah se sumnjalo da je reč o nesrećnom slučaju ali je kasnije otkriven jezivi zločin.