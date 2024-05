Jezivi detalji iz optužnice o pokušaju silovanja u Bijeljini: "Sad vrišti, niko te ne može čuti"

BIJELJINA - Osnovni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu protiv Nenada Vidakovića, zbog pokušaja silovanja O.P. kojoj je obećao da će je odvesti na posao u Njemačkoj.

Optužnica Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini tereti ga da je djelo počinio 4. januara lani u Bijeljini, nakon što je prethodno u Brčkom stupio u kontakt sa O. P. koja je putem oglasa za posao ugovorila posao, na društvenoj mreži zbog čuvanje djeteta u Njemačkoj za platu od 1.500 evra.

U jednoj od poruka navedeno je da se ona javi osobi koja se nalazi u Bosni i Hercegovini, radi dolaska u Njemačku, nakon čega se osumnjičeni javio telefonom O.P. i predstavio kao brat od te osobe.

On joj je lažno ponudio da ide sa njim za Njemačku navodeći da se vraća sa odmora, na što je žena vjerujući da se on zaista vraća u Njemačku, pristala.

Kada je došla na dogovoreno mjesto u Brčkom, Vidaković je došao po nju svojim mercedesom.

Dovezao ju je brat, a ona je vjerujući da ide za Njemačku sjela u vozilo, ali je optuženi u namjeri zadovoljenja svojih seksualnih potreba, odvezao žrtvu u pravcu Bijeljine.

Kako se navodi u optužnici, kada je došao u jedno selo mimo njene volje, skrenuo je u sporedni njivski put, govoreći joj da ide u WC, a nakon toga je na pomenutom makadamskom putu, koji je udaljen od naselja, zaustavio vozilo i izašao.

"Onda je prešao sa njene strane vozila, otvorio vrata i prvo se nagnuo preko nje i uzeo buket cvijeća sa zadnjeg sjedišta, te rekao da hoće da se ženi i da se ona uda za njega, a nakon toga počeo je da je gura svojim nogama kako bi sjeo na mjesto gdje je ona sjedila. Zatvorio je vrata vozila i počeo da je dodiruje po rukama i nogama, dok ga je ona odgurivala od sebe, te pokušala da otvori vrata koja je on zatvorio", navodi se u optužnici.

Dok je pokušavao napastvovati žrtvu, ona ga je udarala rukama i vrištala na što joj je on odgovorio „sada vrišti niko te ne može čuti i nemoj pokušavati pobjeći. jer ću te upucati“.

"Kako bi ga smirila i spriječila u namjeri da ima sa njom seksualni odnos govorila da stane i da prvo odu na kafu, te da se dogovore, na šta joj je on rekao da može, ali da će ići u hotel da spavaju i da neće ići u Njemačku. Oštećena mu je rekla da ima menstrualni ciklus, a on je ponovo počeo ljubiti govoreći da to njemu ne smeta i tada joj rekao da će, ako ga poljubi, nastaviti vožnju", navodi se u optužnici.

Krenuo je vozilom saopštivši joj da idu njegovoj kući, ali je žena u jednom trenutku praveći se da ima paničan napad, sagnula se i uključila svoj telefon, te pozvala brata tražeći pomoć, dok je osumnjičeni nastavio vožnju do obližnje kuće vlasništvo R. V.

On je pozvao R.V. kako bi mu pokazao glavni put, što je žena iskoristila i izašla iz vozila i od njega zatražila pomoć, pa su pozvali policiju.

