Jošićeva: Pravila sam se mrtva i tako prevarila ubicu

BANJALUKA - Očekujem da će MUP RS u najkraćem mogućem periodu rasvijetliti zločin, a što se tiče ovog čovjeka, koji je nanio zlo mojoj porodici, nisam ga nikada vidjela.

To je ekskluzivno za "Nezavisne" izjavila Sandra Jošić (41), supruga ubijenog Banjalučanina Damira Ostojića Šijana (43), upitana da prokomentariše hapšenje Stefana Samardžije iz Istočnog Sarajeva, koji je priveden u četvrtak naveče jer se dovodi u vezu sa ovom likvidacijom.

Jošićeva je početkom septembra 2018. teško ranjena, ali se uspjela spasiti praveći se da je mrtva, nakon što je u nju i njenog supruga sasuta kiša metaka, a Samardžija je, kako je u petak objavljeno, osumnjičen da je ukrao vozilo kojim se ubica dovezao na mjesto zločina.

"Prošla sam vrlo težak period. Bila sam u Minhenu dva mjeseca i vratila sam se prije četiri sedmice. Još me čeka nekoliko operacija. Dakle, moje kliničko liječenje nije završeno. Primila sam osam metaka, i gdje god sam došla, svi se čude, ne mogu da vjeruju da sam živa", izjavila je Jošićeva.

Ističe da očekuje i da traži da ubica bude kažnjen najstrožom kaznom.

"Nakon što je ovaj čovjek uhapšen, sada se nadam da će se stvari odvijati lančano. Vidjećemo. Nadam se da će u najskorijem vremenu MUP RS konačno razriješiti ovo ubistvo", rekla je Jošićeva za "Nezavisne".

Kaže da je nakon svega svjesna situacije, kao da se zločin juče desio.

"Nisam plakala, nisam paničila. Sama sam svoj život spasila. On je pucao i u mene. Nakon što je upucao mog supruga, spustio je pušku, pomjerio se do retrovizora, podigao pušku i nastavio pucati u mene! Ja sam primila osam metaka. Kada je ispucao osmi metak, napravila sam se da sam mrtva. Pognula sam glavu, digla ruku, isplazila jezik, jer je to bio jedini mogući način da, možda, ostanem živa", navodi Jošićeva prisjećajući se najtraumatičnijeg događaja u svom životu.

Dodaje da je ubica pomislio da je umrla, a ona je nastavila da žmiri.

"Nisam smjela da otvorim oči, jer nisam znala gdje se on nalazi. Kada sam pogledala u retrovizor, vidjela sam da ide iza mene sa spuštenom puškom, toliko sporo kao da nikad ništa nije uradio", naglašava Jošićeva.

Sa druge strane, Bojan Veselinović, Samardžijin advokat, potvrdio je za "Nezavisne" da ga je osumnjičeni pozvao nakon hapšenja.

"Prvo je obavijestio svoju majku pa onda mene. Da li će za njega biti predložen pritvor, ne znam. Znam da ga je inspektor pozvao u četvrtak te da je on otišao u policijsku stanicu i onda su ga uhapsili. Za šta ga konkretno sumnjiče, zasad stvarno ne znam", izjavio je Veselinović za "Nezavisne".

Podsjetimo, nekoliko dana nakon što je Šijan ubijen, a njegova supruga ranjena, policija je u Piskavici, nadomak Banjaluke, pronašla zapaljeni automobil i u njemu automatsku pušku. Potom je iz policije potvrđeno da je u pitanju vozilo koje je mjesec i po dana prije pronalaska ukradeno u Sarajevu, a sada, po svemu sudeći, upravo Samardžiju sumnjiče da je taj automobil ukrao.

Kako je objavljeno, Stefan Samardžija odranije je poznat policiji, a u zadnje vrijeme dovodi se u vezu sa auto-mafijom koja djeluje na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva. U žižu javnosti dospio je krajem prošle godine, kada je uhapšen zajedno sa još tri osobe zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa ubistvom dvojice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. On je ranije tvrdio da nema veze sa ubistvom policajaca te da ima alibi.

Podsjetimo, najmanje 15 čaura pronađeno je 5. septembra naveče na mjestu ubistva Ostojića i ranjavanja Jošićeve, na koje je vatra otvorena iz zasjede, dok su se rendž roverom vraćali kući!

Ubica je u Kozarskoj ulici, u banjalučkom naselju Kočićev vijenac, u momentu nailaska terenca u kojem su bili supružnici, iskočio i u njih sasuo rafal.