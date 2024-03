Jovan Jošilo pušten iz pritvora, Sud prihvatio kauciju od 489.000 KM

SARAJEVO - Sud BiH juče je u predmetu Jovan Jošilo i drugi donio rješenje kojim je usvojen prijedlog odbrane ovog Banjalučanina, te je kao mjera za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog prihvaćena kaucija od 489.000 KM, koje se ogleda u upisu hipoteke nad nekretninama.

Saopšteno je to iz Suda BiH, odakle dodaju da mjera za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog može trajati do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka ili do donošenja drugačije odluke Suda.

"Istovremeno, Sud je prema osumnjičenom odredio mjere zabrane nakon isteka pritvora 26. marta 2024. godine i to: zabranu napuštanja boravišta i zabranu putovanja. Mjere zabrane po ovom rješenju mogu trajati dok za istim postoji potreba ili do drugačije odluke Suda. Kontrola opravdanosti trajanja mjera će se vršiti svaka dva mjeseca", naveli su iz Suda BiH.

Jošilo se, podsjetimo, tereti za organizovani kriminal, a u vezi sa prometom drogama.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.