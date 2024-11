Jovišević za "Nezavisne": Nisam prijetila tužiocu, nisam pala s kruške

BANJALUKA – Nakon medijskih objava da je republički tužilac Sanja Tadić Stojisavljević zatražila ljekarsku pomoć nakon ozbiljnih prijetnji advokata Jasminke Jovišević u Okružnom sudu u Banjaluci, Jovišević je za "Nezavisne novine" rekla da nije prijetila tužiocu i da je to "izmišljena priča".

Naime, danas je prekinuto ročište za otvaranje predmeta koji su zaplijenjeni u nedavnoj akciji Republičkog javnog tužilaštva u slučaju istrage protiv v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Dejana Kusturića jer je tužilac Tadić Stojisavljević doživjela šok zbog čega je zatražila ljekarsku pomoć.

Na tom ročištu, osim republičkog tužioca i advokata, prisustvovali su osumnjičeni Kusturić, te Željko Babić iz firme "Medietik" i inspektori Agencije za istrage i zaštitu SIPA.

Kako je rekla Jovišević, prilikom otvaranja predmeta u jednom momentu prišla je tužiocu te tražila neki podatak koji joj, kako tvrdi, tužilac Tadić Stojisavljević nije htjela dati.

"Rekla sam da je to protivzakonito i da mi mora dati. Ona je meni onako iznervirana rekla: Ajte više jedanput prijavite me i smaknite me sa ovog radnog mjesta". Ja njoj kažem: Nemojte se vi tužiteljice sikirati, kad tad će vas neko smaknuti sa tog radnog mjesta", kazala je Jovišević.

Dodaje da je tužiocu pozlilo kad je počela diktirati šta je izrečeno.

"Naglo joj je pozlilo kad je trebala izdiktirati šta je ona rekla meni", kazala je Jovišević za "Nezavisne novine".

Kako je navela, tužilac je potražila ljekarsku pomoć, a ročište je prekinuto i nije poznato kad će biti nastavljeno.

"Nisam ja baš s kruške pala da poslije 50 godina rada prijetim tužiteljici pred svima, pred radnikom SIPA, advokatima, strankama…", rekla je advokat.

Podsjećamo, Republičko tužilaštvo nedavno je sprovelo akciju "Luna" u cilju istrage nabavke respiratora od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS)

Tokom akcije pretreseni su objekti FZO kao i privatni objekti Dejana Kusturića, te firma “Medietik”.

Akcija je sprovedena zbog sumnje da je Fond u vrijeme pandemije virus korona mimo pravila i procedura nabavio 165 respiratora, od kojih 85 nije bilo pogodno za upotrebu.

Ugovore o nabavci respiratora FZO je zaključivao sa firmom "Medietik” d.o.o. Banjaluka čiji je suvlasnik i direktor tada bio Željko Babić, suprug od Ane Trišić Babić, savjetnice Milorada Dodika, predsjednika RS.

Respiratori su isporučeni zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i nabavkama je budžet Srpske oštećen za četiri miliona KM. Firma "Medietik" od koje su nabavljeni zaradila je 12 miliona KM.

