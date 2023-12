Kajganić otkrio razloge hapšenja Debevca i Mehmedagića

SARAJEVO - Milanko Kajganić, glavni tužilac Tužilaštva BiH, otkrio je razloge hapšenja Ranka Debevca, predsjednika Suda BiH, i Osmana Mehmedagića Osmicu, bivšeg direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH, ističući da se sumnjiče da su prisluškivali sudije.

Oni su, kako je dodao, uhapšeni po naredbi postupajućeg tužioca, zbog činjenice da postoje pritvorski razlozi za hapšenje.

"Prikuljeni su dokazi da su dvojica osumnjičenih počinili zloupotrebu službenog položaja na način da su nezakonito prisluškivali sudije Suda BiH i zaposlene radnike Tužilaštva BiH", naveo je Kajganić, navodeći da se to odnosi na 2020. godinu.

Naveo je da za sada ne postoje dokazi da su te radnje vršene prema političkim ličnostima i partijama, ali će te informacije biti provjerene.

"Na osnovu naših prijedloga već su zapečećene određene prostorije", naveo je Kajganić.

Što se tiče osnova sumnje, prema riječima Kajganića, oni su već potvrđeni činjenicom da je sudija za prethodni postupak već izdao naredbe za pretrese od kojih su pojedini već izvedeni.

"U javnosti se pojavila informacija da je lišena slobode i advokat Vasvija Vidović. To je tačna informacija, postoji osnov sumnje da je počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja", naveo je Kajganić i dodao da će osumnjičeni biti sprovedeni do postupajućeg tužioca, koji će najvjerovatnije podnijeti prijedlog za određivanje pritvora do mjesec dana za sve osumnjičene.

SIPA o svemu upoznata sat prije naredbe o hapšenju

Kajganić je naveo da ovaj predmet nije ni na kakav način povezan sa predmetom koji se odnosi na Milorada Dodika, predsjednika Srpske, a kojem se sudi pred Sudom BiH za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita.

Gavni tužilac Tužilaštva BiH je dodao da se radi isključivo o predmetu ovog tužilaštva, uz značajnu podršku OBA, tako da nijedna druga agencija nije bila uključena u predistražne niti istražne radnje, a da je SIPA o svemu upoznata sat prije naredbe o hapšenju.

Istakao je da je jedino Tužilaštvo ovlašteno da daje informacije o ovakvim predmetima.

"Ako neko drugi daje takve informacije, to znači da je do njih došao neovlašteno i Tužilaštvo će u okviru svoje nadležnosti da ispita i takve navode", naveo je Kajganić.

Sakriveni telefon

Rekao je da će osumnjičeni Tužilaštvu biti predati u narednih nekoliko sati, pošto su uhapšeni juče oko 15.20, a SIPA ih može zadržati do 24 sata, a otkrio je i razlog hapšenja advokatice.

"Vasvija Vidović je osumnjičena da je pokušala da jedan telefon, koji je bio sakriven kod osumnjičenog, iznese iz prostorija SIPA", naveo je Kajganić, te precizirao da se to desilo sinoć.

Upitan može li Sud BiH biti nepristrasan pri odluci o prijedlogu za određivanje pritvora svom predsjedniku, rekao je da smatra da su sudije potpuno nezavisne pri svom radu.

