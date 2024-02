Kajganićeva i Lazarević u pritvoru zbog ubistva u Doboju, poznati novi detalji

DOBOJ - Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor Andrei Kajganić i Draženu Lazareviću osumnjičenim za teško ubistvo Saše Kulišića iz Doboja.

Kako je saopšteno iz ove pravosudne institucije, osumnjičenima se stavlja na teret da su u tačno neutvrđenom vremenskom periodu po prethodnom dogovoru zajedno sa maloljetnom A.K., kćerkom osumnjičene Andree i ubijenog Saše, u namjeri da liše života Kulišića, 29. januara u popodnevnim časovima, a nakon što je maloljetna kćerka usitnila veći broj tableta naziva "Treana" jačine 10 mg, koje je kupila Andreina sestra V.M. na molbu osumnjičenih, iste pomiješala sa vodom, da bi, a po dogovoru sa osumnjičenima, maloljetnica u večernjim časovima otišla u porodičnu kuću svog oca gdje je uz upotrebu vode u kojoj se nalazio izmrvljeni prah tableta napravila limunadu koju je dala svom ocu u namjeri da ga tako omami i uspava, a koje tablete su supruga i kćerka i u ranijem periodu davale Kulišiću, a da on za to nije znao, da bi nakon što su tablete počele djelovati i nakon što je on zaspao, ostavila otključana ulazna vrata od kuće, o čemu je obavijestila osumnjičene koji su došli i ušli u unutrašnjost kuće.

Kako se navodi u nastavku, nakon čega su po ulasku u unutrašnjost kuće maloljetnoj kćerki rekli da ide u dnevnu sobu i da zatvori vrata, a osumnjičeni su ušli u sobu gdje je spavao oštećeni Kulišić gdje su ga vezali na način da su mu oblijepili glavu sivom selotejp trakom, a noge i ruke vezali kanapom i selotejp trakom i zadali mu par udaraca od kojih je krvario, da bi ga potom iznijeli iz kuće i motornim putničkim vozilom marke odvezli u šumu u neposrednoj blizini pored izletišta gdje su mu osumnjičeni zadali nepoznatim predmetom četiri ubodne rane u predjelu stomaka te uslijed razvoja teškog traumatskog i hipovolemičkog šoka izazvanog povređivanjem i gubitkom krvi nastupila smrt, da bi ga takvog ostavili u šumi i uputili se u nepoznatom pravcu.

Pritvor po ovom rješenju počinje da teče od dana i hapšenja osumnjičenih i može da traje najduže jedan mjesec, odnosno do 29. februara.

