Kako je do stravične detonacije na pumpi doveo naizgled bezazlen incident

U stravičnoj eksploziji na pumpi nedaleko od graničnog prelaza Šepak, kod Zvornika, jedna osoba je nastradala dok je više njih povrijeđeno. Detonaciju je izazvala havarija na točilici za plin usljed čega se ispustilo oko 25.000 litara gasa.

Da li je tragedija mogla biti izbjegnuta i ko je odgovoran za eksploziju, neka su od pitanja na koja zasad nema odgovora, a "Blic" je u međuvremenu napravio rekonstrukciju događaja.

U selu Šepak, ušukanom tik uz granicu Republike Srpske sa Srbijom, u ponedjeljak ujutru sve je izgledalo uobičajeno. Na pumpi “Nešković” građani su točili gorivo kao što to obično čine. A onda je došlo do, naizgled, bezazlenog incidenta.

Muškarac, čiji identitet nije saopšten, ušao je u svoj automobil parkiran nedaleko od pumpe. Čim je sjeo, vozilo je krenulo u rikverc. Prema riječima očevidaca, prešlo je preko ivičnjaka i udarilo u točilicu za gas. Taj trenutak, ispostaviće se kasnije, bio je okidač za katastrofu.

Svjedoci su primjetili da je cijev za točenje plina oštećena, a da se u vazduh ispušta velika količina gasa. Osim plina, najvjerovatnije je došlo i do curenja azota, jer se samo nekoliko minuta kasnije napravila prava dimna zavjesa bjeličaste boje koja je progutala pumpu.

"Za samo nekoliko minuta pumpa se skoro nije vidjela od plina koji je curio. Neki vozači su se zaustavljali i vraćali unazad, a neki su čak prolazili kroz taj plin. Sigurno je skoro 40 minuta curio plin", ispričao je reporterima Alija Alić koji je sve vrijeme posmatrao nesvakidašnju scenu.

Budući da je plin gas koji nema boju te u vazduhu nije vidljiv golim okom, pretpostavlja se da je bijela supstanca ispuštena u vazduh zapravo bio azot.

10.15

Pumpa se više uopšte nije vidjela, a bijeli dim je bivao sve veći. Šokirani građani nijemo su posmatrali, strahujući šta će uslijediti. Bilo je i onih koji su izvadili telefone kako bi kamerom ovjekovječili prizor.

A onda su stakla na pumpi počela da se lede. Vrata više nije bilo moguće otvoriti, tako da su radnici praktično ostali zarobljeni na pumpi. Dosetili su se da odu do stražnjeg dijela objekta, gdje su polomili prozor i, zahvaljujući srećnim spletom okolnosti i pribranosti, izašli napolje. Odmah su otrčali u šumu.

10.30

Sve veći broj građana zastajkivao je da vidi šta se to dešava na pumpi “Nešković”. Saobraćaj se normalno odvijao, a ljudi, kao da uopšte nisu svjesni opasnosti – stajali su i gledali.

Kako je moguće da se niko nije dosjetio da pozove pomoć, alarmira neku od hitnih službi ili makar zaustavi saobraćaj i skloni ljude na bezbjednu udaljenost, ostala je misterija.

10.40

Iz gustog, bijelog dima, počeo je da dopire zvuk turiranja automobila. Očevici su ispričali da je zvučalo kao da neko dodaje gas. A onda, prasak! Vatra, dim, prašina i ljudi koji pomahnitalo bježe.

Eksplozija je bila toliko snažna da je vrata na susjednim kućama izbila iz štoka. Letjele su cigle, dijelovi građe, a bijeli dim zbog kog se ništa nije vidjelo do prije nekoliko trenutaka, zamijenio je gusti, crni.

"Kuća mi se toliko zatresla da su djeca počela da plaču od straha. Odmah sam se popela na gornji sprat i sa prozora vidjela vatru i kako kulja crni dim. Bilo je strašno, zemlja se tresla", ispričala je jedna od komšinica.

Zvuk eksplozije sada su zamijenili jauci ljudi. Bolna dozivanja upomoć nadglasale su samo sirene hitnih službi koje su hitale na lice mjesta. Četiri saniteta hitne pomoći, veliki broj policajaca i četiri vatrogasna kamiona žurilo je ka “Nešković” pumpi.

10.50

Nisu odmah prišli ruševinama jer je postojala realna opsanost da ponovo dođe do detonacije. Tek kada su stručnjaci hitnih službi procijenile da je bezbjedno, spasilačka akcija je započeta.

"Jedan čovjek je bio zatrpan u ruševini, vikao je “upomoć”. Niko nije smio da priđe. Prišli smo ja, jedan policajac i još jedan momak. Izvukli smo ga iz automobila i ubacili u policijsko vozilo i odvezli", rekao je Ilija Jović, svjedok užasa.

11

Svi mediji u regionu prenijeli su vijest o stravičnoj eksploziji. Svjedoci su reporterima ispričali da nisu mogli da prebroje koliko ljudi je povrijeđeno i ima li žrtava, ali da mnogo toga nisu mogli da vide jer je policija zabranila prilaz pumpi.

"Evo, upravo gledam čovjeka kako nepomično leži na ulici, ali nam ne daju da priđemo. Ima krvavih, izgorjelih, ne znam da li je neko mrtav. Neke je Hitna pomoć već odvezla, ali kažu da su ljudi još zatrpani u ruševinama", rekao je jedan od svjedoka u telefonskom razgovoru.

Slutnje ovog čovjeka ispostavile su se kao tačne.

11.20

Pumpa je bila sravnjena sa zemljom, a u ruševinama počivalo je beživotno tijelo muškarca. Policijska uprava Zvornik saopštila je i zvanično da je u eksploziji nastradala jedna osoba. Bio je to Zoran Avramović, srpski državljanin koji inače živi i radi u Slovačkoj.

U rodni kraj je, kako je kasnije ispričao njegov rođak, došao kako bi sa najbližima proveo novogodišnje praznike. Tog jutra ispred pumpe je zaustavio automobil kako bi vidio šta se dešava. Ta radoznalost koštala ga je života.

"Zoran je prešao most na Šepku da natoči gorivo i to je učinio na prvoj benzinskoj pumpi, čim se prođe granični prelaz na strani BiH. Umjesto da se vrati nazad vidio je da se nešto dimi i krenuo ka drugoj pumpi. Ljudi su iz tog pravca bježali, a on je prišao da vidi šta je, možda je mislio da može da pomogne, ko zna. Uglavnom, izašao je iz kola i krenuo još nešto više od dvadesetak metara kada je eksplodiralo i nije mu bilo spasa. Da je ostao da sjedi u svojoj 'zafiri' ne bi ništa ni bilo, samo mu je staklo puklo na kolima, ništa više", ispričao je njegov ujak.

12.

Povodom nesreće počeli su da se oglašavaju i zvaničnici. Tako je šef Profesionalne vatrogasne jedinice Zvornik Slaviša Milić rekao je da su na teren juče izašli sa četiri vatrogasna vozila i da su ostali sve dok nije bilo bezbjedno.

Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović kazao je da je ovo velika tragedija za čitav grad, ali i za čitavu regiju i izjavio saučešće porodici preminulog.

Posljednja vest o povrijeđenima u eksploziji je da je teško povrijeđeni pacijent A.K. u veoma teškom stanju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, priključen na aparat za vještačku mehaničku ventilaciju i da se njegovo stanje intenzivno prati.