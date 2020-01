Kako je pronađen i spasen dvomjesečni dječak u Derventi

DERVENTA - Dvadesettrogodišnja V.N. šokirala je ne samo svoje sugrađane, nego i derventsku policiju i zdravstvene radnike u ovom gradu, jer je svoju bebu staru skoro dva mjeseca u petak rano ujutru ostavila na hladnom betonu u prolazu stambene zgrade u Ulici srpske vojske.

Svoj postupak, saznajemo, pravdala je time da dva dana nije imala čime da nahrani ne samo bebu, nego i starije dijete, dvogodišnjeg dječaka s kojima, prema nezvaničnim informacijama, živi u iznajmljenoj kući, u kojoj su je dva sata nakon pronalaska bebe zatekli pripadnici Policijske stanice Derventa.

"Brinula se od čega će živjeti, nije imala sredstava za život i odlučila je da ostavi dijete, jer je pretpostavila da će ga neko naći i da će se bolje o njemu brinuti nego ona", priča izvor "Nezavisnih".

Mirjana Jevrić, žena koja je pronašla bebu

Dječak rođen 29. novembra, koji je ležao u nosiljci za bebe, plačem je u pomoć dozvao najprije stanara zgrade koji je krenuo na posao, a zatim i Mirjanu Jevtić, koja je oko 5.20 došla da čisti kafić koji se nalazi u neposrednoj blizini.

"Prišli smo, dijete plače, ne smijem da ga uzmem, kažem tom momku da pozove policiju. On je otišao na posao, a ja sam ostala da psi ne bi došli do djeteta. Beba je ležala uz zid, u prolazu zgrade. Bila je obučena, vidjela sam dvije-tri dekice, da je dobro ušuškala bebu i tako je ostavila uz zid. Možda me zna, da radim tu, pa je vjerovatno ostavila, veli neko će naći", priča vidno potresena Jevtićeva, koju smo pronašli na njenom radnom mjestu.

Policijska patrola koja je došla na uviđaj stavila je bebu u službeno vozilo kako bi je zagrijali i umirili, a do polaska u dobojsku bolnicu "Sveti apostol Luka" u Domu zdravlja Derventa su se za nju pobrinuli.

"Zasad nema nekih zdravstvenih problema, dijete je bilo dobro obučeno, uhranjeno, nije bilo ni pothlađeno i u Derventi su ga fino zbrinuli. Mi ćemo dalje nastaviti da ga pazimo dok se ne nađe neko rješenje. Kontaktirao me direktor Centra za socijalni rad u Derventi i obećano je da će u najskorije vrijeme biti nađeno rješenje za trajni smještaj tog djeteta. Mi to isto priželjkujemo, da bismo ipak izbjegli dugotrajni boravak djeteta u bolnici", izjavio je Miroslav Jović, načelnik Službe pedijatrije u dobojskoj bolnici.

Dječak, koji je težak oko 3,5 kilograma, do ponedjeljka ostaje u bolnici, kaže Maja Popović, direktorica derventskog Centra za socijalni rad, ne otkrivajući koje će korake preduzimati u ovom slučaju.

Za majku V.N. kaže da je korisnica materinskog dodatka u iznosu od 450 KM i nije se žalila Centru.

"Ona od rođenja ima određene tjelesne smetnje, ali to ne umanjuje njene roditeljske vještine, kapacitete da bi joj se uskraćivalo ili oduzimalo roditeljsko pravo. Nisu to posebne potrebe, stojim iza toga da ima određene tjelesne smetnje u smislu deformiteta lica. Ona je radno sposobna, fizički je potpuno sposobna i za rad i da se brine o djeci", navela je Popovićeva.

O ovom slučaju je obaviješteno i dobojsko Okružno javno tužilaštvo, naveli su iz Policijske uprave Doboj.

"Radi se o krivičnom djelu napuštanje djeteta. Zaprijećena kazna je novčana kazna i zatvorska kazna do tri godine", kazala je Dragana Kerkez, portparol Policijske uprave Doboj.

Mjesto gdje pronađena beba

