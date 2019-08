Kamenicama razbijena stakla na školi

DERVENTA - Vandalizam u Osnovnoj školi "19. april" u Derventi, koji je u proteklih mjesec dana registrovan dva puta, treći put se desio danas, kada su zatečene kamenice i polupana stakla na hodniku koji povezuje prostorije škole sa fiskulturnom salom.

U pitanju je devet prozorskih stakala, a kako je za "Nezavisne" potvrdila Elvira Miljić, direktorica škole, ova obrazovna ustanova u posljednje vrijeme često je na meti vandala.

"Slučaj se desio noćas i razbijeno je devet do deset rebara stakla za koje treba da se procijeni šteta, o kojoj ja sada ne mogu govoriti", rekla je danas Miljićeva.

Prema njenim riječima, dan ranije policija iz Dervente obavila je uviđaj jednog vandalizma, ali je poslije toga osvanuo još gori prizor i još više stakala je polupano na objektu.

"Nažalost, u proteklih mjesec dana ovo je treći put i ništa to nije slučajno. To je ogromno kamenje koje mi nemamo u blizini jer je tu školsko igralište i ono je doneseno i bačeno unutra", rekla je Miljićeva, dodajući da to mjesto nije pokriveno kamerama.

Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da je Policijskoj stanici Derventa u utorak prijavljeno da je u prethodna tri dana nepoznato lice, ili više njih, razbilo prozorska stakla na obrazovnoj ustanovi u Derventi.

"U toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela oštećenje i oduzimanje tuđe stvari", naveli su iz Policijske uprave Doboj.