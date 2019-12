Kamion pun čokolade sletio sa puta

SANSKI MOST - Prve snježne padavine potkraj ove godine donijele su i probleme u saobraćaju, pa je tako u blizini sela Tomina, na magistralnom putu koji povezuje Sanski Most i Ključ došlo do slijetanja kamiona s puta.

Kako "Nezavisne" saznaju, u ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povrijeđenih lica, a do nje je došlo zbog klizavog kolovoza i neprilagođene vožnje uslovima i stanju puta.

Kamion pripada poznatoj hrvatskoj firmi "Kandit" i saznajemo kako je bio pun čokolada i drugih slatkiša.

Iz policije su još jednom upozorili sve vozače da prilagode vožnju stanju na putevima, obzirom na kišu, snijeg i susnježicu ističu kako je na snagu stupilo obavezno korištenje zimske opreme, zbog čega će se u narednom periodu provoditi rigoroznija kontrola saobraćaja na ovdašnjim saobraćajnicama.