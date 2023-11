Karan o odbjeglom osuđeniku: Treba ući u pravni proces ekstradicije

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan, govoreći o I.M. iz Kaknja, koji je pobjegao iz Osnovnog suda u Banjaluci 7. novembra, rekao je da je Ministarstvo pravde Republike Srpske došlo do podataka da je on u Hrvatskoj, te da treba ući u pravni proces ekstradicije, s obzirom na to da on ima i državljanstvo Hrvatske.

"Nije moje da prebacujem odgovornost na druge, ali znate da je u prvom slučaju bio nadzor sudskih policajaca, a u drugom slučaju kazneno-popravne ustanove", rekao je Karan na obilježavanju krsne slave MUP-a Republike Srpske u Banjaluci, prenosi Srna.

Osnovni sud u Banjaluci raspisao je potjernicu za I.M. iz Kaknja, koji je nakon izricanja presude za obljubu pobjegao 7. novembra iz zgrade tog suda.

Iz Osnovnog suda saopšteno je ranije da je javno objavljena presuda optuženom I.M. za četiri krivična djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina i za svako pojedinačno utvrđena kazna zatvora po 14 mjeseci, te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine.

