Kasapljenje majke svalio na crnu magiju

BOSANSKA KRUPA - Kriva je crna magija, pravdao se tokom saslušanja Sabahudin Velić (33) iz okoline Bosanske Krupe, koji je osumnjičen da je sjekirom iskasapio svoju šezdesetogodišnju majku Nasihu.

To je potvrdio izvor blizak istrazi, nakon što je ovaj jezivi zločin potresao ne samo selo Velići, gdje se sve dogodilo, već i BiH i region.

Štaviše, postoje tvrdnje da je tridesettrogodišnjak pojeo dijelove tijela majke, dok su dijelovi pronađeni zakopani.

"Brojni policajci u svojoj dugogodišnjoj praksi nisu imali ovakav slučaj. Ovaj predmet ih je ostavio bez riječi", ističe izvor "Nezavisnih".

Za sve se saznalo nakon što je u petak zazvonio telefon sarajevskoj policiji. Sam Velić, koji je tada bio u Sarajevu, pozvao ih je sa svog mobilnog telefona i ispričao im šta je uradio te od njih zatražio da po njega dođu i uhapse ga.

Patrola je otišla po njega i stavila mu lisice na ruke, ali je tada postojala velika doza sumnje u ono što je on tvrdio. Hladnokrvno im je rekao: "Ubio sam majku i iskasapio je."

"On je izjavio da je desetak dana sjekao i jeo dijelove tijela nesrećne žene, dok je ostatak zakopao na više mjesta kod kuće", rekli su izvori upućeni u istragu.

Upitan zašto je to radio, on je tvrdio da su mu četiri džina naredila da ubije majku. Sarajevski policajci odmah su zatim pozvali policiju u USK. Velić je prevezen u Bosansku Krupu, gdje je odveden blizu kuće, ali je on tada rekao da se ne sjeća gdje je Nasihu zakopao.

Više bagera potom je počelo da kopa i pronašli su dijelove tijela. Istraga se nastavlja. Da li je Velić uračunljiv, biće utvrđivano psihijatrijskim pregledom.

Komšije kažu da je Sabahudin miran i povučen, ali niko ne može sa sigurnošću da kaže da li je psihički bolestan.

"Ja ovako nešto ne pamtim. Samo bolestan čovjek može ovako nešto uraditi. A on to očigledno jeste. I sam sam čuo da se Sabahudin pravdao da je majku ubio zbog crne magije", priča jedan mještanin, koji dodaje da su Velić i majka Nasiha živjeli sami.

Isti mještanin prepričao je i druge stravične priče koje su do njega dolazile.

"Čuo sam da je, navodno, majku sjekirom isjekao na tri dijela. To ne može uraditi niko normalan", navodi mještanin.

Po njegovim riječima, nikada nije čuo da su se Sabahudin i Nasiha svađali.

"Ona ima još jednog sina, koji radi u Sloveniji. Muž joj je rahmetli ima već nekoliko godina", priča ovaj mještanijn.